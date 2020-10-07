Франция – Украина. Конопля и Забарный в основе. Стартовые составы

7 октября в 22:10 в Париже пройдет товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

В основе сине-желтых выйдут 4 дебютанта: голкипер Георгий Бущан, защитники Ефим Конопля, Илья Забарный, вингер Александр Зубков.

Для подстраховки Георгия Бущана в резерве заявлен уже завершивший карьеру Александр Шовковский. Все остальные вратари сборной (Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив) не принимают участия из-за положительных тестов на коронавирус.

Франция: Манданда – Павар, Упамекано, Лангле, Динь – Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар – Марсьяль, Жиру.

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Макаренко, Харатин – Малиновский, Зубков, Шапаренко, Ярмоленко.