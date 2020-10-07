Франция – Украина. Конопля и Забарный в основе. Стартовые составы

7 октября в 22:10 в Париже пройдет товарищеский матч сборных

  • 07.10.2020 20:50
  • 15026 просмотров
  • 145 комментариев
Франция – Украина. Конопля и Забарный в основе. Стартовые составы
© УАФ

7 октября в 22:10 в Париже пройдет товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

В основе сине-желтых выйдут 4 дебютанта: голкипер Георгий Бущан, защитники Ефим Конопля, Илья Забарный, вингер Александр Зубков.

Для подстраховки Георгия Бущана в резерве заявлен уже завершивший карьеру Александр Шовковский. Все остальные вратари сборной (Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив) не принимают участия из-за положительных тестов на коронавирус.

Франция: Манданда – Павар, Упамекано, Лангле, Динь – Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар – Марсьяль, Жиру.

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Макаренко, Харатин – Малиновский, Зубков, Шапаренко, Ярмоленко.

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Источник — УЕФА

(58 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 07.10.2020 22:07
    -1
    Вперед Украина! Нам по силам не проиграть Франции. Ничья будет хорошим результатом, особенно в психологическом плане. Верю в Шевченка! Франция не будет выкладываться.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 22:06
    0
    dd dent, 07.10.2020 22:04
    1ОО5ОО клонов это конечно жесть тут и так не протолкнутся в сраче. а теперь так вообще пздц
    Да раньше не лучше!
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 22:06
    -1
    Ребята,что вы все молчите, меня везде унижает это кротовня во всех ветках,а вы меня что защитить не можете ?один я отбиваясь как могу с ними ,я думал мы одна команда ,а вы только за себя,я просто сейчас стою пою гимн Украину и скачу как попрыгун
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 22:05
    0
    rus, 07.10.2020 22:03
    Да ладно
    У гейфанни истерика, не обращай внимания на шизофрений голубого.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 22:04
    0
    AK_228, 07.10.2020 22:02
    Бля... страшные люди
    1ОО5ОО клонов это конечно жесть тут и так не протолкнутся в сраче. а теперь так вообще пздц
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 22:04
    0
    rus, 07.10.2020 22:03
    Да ладно
    Прикольно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 22:04
    +1
    Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    Они тут за деньги. Ни один нормальный человек не будет сидеть за сайте без выходных 24 часа в сутки.
    С 27 - ми аккаунтов . Именно столько их у Олега Гомофеюка
    Сразу видно самодостаточного и реализовавшегося мужчину
    Ну как за деньги , зарплату в виде двух долларов в день , можно назвать деньгами чисто условно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 22:03
    -1
    Maks7777, 07.10.2020 22:02
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 22:03
    0
    jekаfunny, 07.10.2020 21:58
    Закомплексованный геюфеюк и ее команда в лице Форевеки и абапла Макса7777 продолжают радостно писать бредни с дубляжа мое аккаунта
    Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
    Да ладно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 22:02
    -2
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 22:00
    гейфанни само с собой продолжает базарить и всех винить, удивительный гей.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 22:02
    -1
    dd dent, 07.10.2020 22:00
    и не лень сидеть регится и строчить же
    Бля... страшные люди
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 22:02
    0
    AK_228, 07.10.2020 22:00
    Ага и меня за компанию
    У них там счастья полные штаны , ребята наконец-то самореализовались
    Правда МАкС 777 все ещё пишет как двухлетний аутист , а Геюфеюк каждый день создаёт по Новониколаевск аккаунту ,- но то уже мелочи жизни
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 22:02
    -1
    rus, 07.10.2020 21:56
    Давно превратилась!
    Да хоть бы уже какой-то фильтр поставили, а то спама тонны
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 22:00
    0
    AK_228, 07.10.2020 21:52
    Та ладно, ты главное присматривайся, где там точки, запятые в никах
    и не лень сидеть регится и строчить же
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    +1
    jekаfunny, 07.10.2020 21:58
    Закомплексованный геюфеюк и ее команда в лице Форевеки и абапла Макса7777 продолжают радостно писать бредни с дубляжа мое аккаунта
    Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
    Они тут за деньги. Ни один нормальный человек не будет сидеть за сайте без выходных 24 часа в сутки.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 22:00
    -3
    Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    Например за то, что ты оскорбляешь людей в каждом своём сообщении.
    Ну например?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 22:00
    0
    rus, 07.10.2020 21:49
    Я смотрю жека павлин заебал многих!
    Не фантазируй , кто бы на тебя позарился то
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 22:00
    -1
    гейфанни само с собой продолжает базарить и всех винить, удивительный гей.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 22:00
    -3
    jekаfunny, 07.10.2020 21:58
    Закомплексованный геюфеюк и ее команда в лице Форевеки и абапла Макса7777 продолжают радостно писать бредни с дубляжа мое аккаунта
    Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
    Ага и меня за компанию
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    0
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 21:58
    Например, прыгун?
    Например за то, что ты оскорбляешь людей в каждом своём сообщении.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.10.2020 20:53
    +17
    Удачи, парни. Какой бы не был результат вас никто сильно критиковать не будет.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 20:53
    +13
    Удачи ребятам , для того же Забарного это неоценимый опыт будет .
    Ну и ждём СаШо на 85 -й
    Ссылка
    Alex Bonderro
    online
      Alex Bonderro, 07.10.2020 20:54
    +11
    Состав максимально непривичный. Удачи парни, тем интересней будет смотреть, что с этого получиться.
    Ссылка
    ILI4A
    online
      ILI4A, 07.10.2020 21:31
    +8
    правильный состав, с учетом через три дня игры с немцами циганков сидор яремчук должны быть свежими
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.10.2020 21:22
    +8
    jekafunny., 07.10.2020 21:10
    Друзья мои я уже сам путаюсь ,где я пишу ,а где кротовня, у меня всё-таки (психологическая травма)что я нетрадиционной ориентации.Кротовня меня уже захейтела и унизила. Будьте нормальными людьми защитите меня от унижения
    Тимофеюк, Макс — бесплалевные донецкие боты
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 07.10.2020 21:29
    +5
    Та хорош уже сраться! У нас одна команда, одна страна!!! Играют украинцы!! За них и болеем!! Сегодня нет Динамо или Шахтёра!!
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 07.10.2020 21:24
    +5
    Саня Ш. - жги!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.10.2020 21:21
    +4
    janu0320, 07.10.2020 21:05
    почему это никто не будет критиковать, вы сильнейшим составом играете, без косолапых кротов. если просрёте без кротов, позор несмываемый будет
    Как этих 3-4 товарищей укротить?
    Ну что бы не было, а им все не так. Шахтёры сами не захотели ехать. Вон Хочолава и Соломон захотели и полетели в сборные. Я думаю и парочку наших присоединяться в Киеве
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.10.2020 21:34
    +3
    Матч футбольный, а срач политический, ничего не меняется. Часто не хочется и комментарии на этом сайте читать, никакого конструктива
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 07.10.2020 21:25
    +3
    Леха Аксютенко, 07.10.2020 21:25
    А где показывать будут?
    По геббельсТВ
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 21:18
    +3
    Тролль, 07.10.2020 21:17
    Чмошник ты галимый...
    Иди возьми блин с лопаты, кротодаун
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.10.2020 21:01
    +3
    Главное не пропустить 3 мяча в первом тайме.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.10.2020 20:55
    +3
    Наш не основной состав против не основного состава сборной Франции
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 07.10.2020 21:40
    +2
    4-2-4, или 4-6-0, оригинально.
    Как минимум в схеме нужно Малину и Ярмолу местами поменять.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.10.2020 21:17
    +2
    Александр Шевченко, 07.10.2020 21:15
    Удачи, пацанам. Наконец-то без этих кротодаунов в составе. До бою, козаки. Слава Україні!
    Підтримую! Завжди б так без того шлаку кротовського.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 21:11
    +2
    AK_228, 07.10.2020 21:10
    Да пох, зато интересно!!
    Да, хоть так увидим что у нас за резерв, а то Шева последнее время мало обновляет состав
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 07.10.2020 21:01
    +2
    Нормально..пусть молодёжь опыта набирается..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 22:04
    +1
    Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    Они тут за деньги. Ни один нормальный человек не будет сидеть за сайте без выходных 24 часа в сутки.
    С 27 - ми аккаунтов . Именно столько их у Олега Гомофеюка
    Сразу видно самодостаточного и реализовавшегося мужчину
    Ну как за деньги , зарплату в виде двух долларов в день , можно назвать деньгами чисто условно
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 22:00
    +1
    jekаfunny, 07.10.2020 21:58
    Закомплексованный геюфеюк и ее команда в лице Форевеки и абапла Макса7777 продолжают радостно писать бредни с дубляжа мое аккаунта
    Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
    Они тут за деньги. Ни один нормальный человек не будет сидеть за сайте без выходных 24 часа в сутки.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 21:58
    +1
    dd dent, 07.10.2020 21:55
    Плохо что тут вообще никакого модерирования и за 5 мин ветка превращается в свалку
    Зато "сообщений" много! Растёт "популярность" сайта.
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