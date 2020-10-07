Франция – Украина. Конопля и Забарный в основе. Стартовые составы

7 октября в 22:10 в Париже пройдет товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
В основе сине-желтых выйдут 4 дебютанта: голкипер Георгий Бущан, защитники Ефим Конопля, Илья Забарный, вингер Александр Зубков.
Для подстраховки Георгия Бущана в резерве заявлен уже завершивший карьеру Александр Шовковский. Все остальные вратари сборной (Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив) не принимают участия из-за положительных тестов на коронавирус.
Франция: Манданда – Павар, Упамекано, Лангле, Динь – Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар – Марсьяль, Жиру.
Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Макаренко, Харатин – Малиновский, Зубков, Шапаренко, Ярмоленко.
Источник — УЕФА
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Сразу видно самодостаточного и реализовавшегося мужчину
Ну как за деньги , зарплату в виде двух долларов в день , можно назвать деньгами чисто условно
Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
Правда МАкС 777 все ещё пишет как двухлетний аутист , а Геюфеюк каждый день создаёт по Новониколаевск аккаунту ,- но то уже мелочи жизни
Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
Ну и ждём СаШо на 85 -й
Ну что бы не было, а им все не так. Шахтёры сами не захотели ехать. Вон Хочолава и Соломон захотели и полетели в сборные. Я думаю и парочку наших присоединяться в Киеве
Как минимум в схеме нужно Малину и Ярмолу местами поменять.
Сразу видно самодостаточного и реализовавшегося мужчину
Ну как за деньги , зарплату в виде двух долларов в день , можно назвать деньгами чисто условно
Чем бы псих больные не радовались , абы пальцы в розетку не совали
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