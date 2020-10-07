Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сдал положительный тест на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию.

В ближайшее время Дикий, возможно, сдаст еще один тест, если точность результатов первого будет под сомнением.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Александрии»: заразились сразу шесть игроков.