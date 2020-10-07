Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом

Евгений Дикий сдал положительный тест на Covid-19

  • 07.10.2020 19:58
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Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом
© ФК Черноморец. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сдал положительный тест на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию.

В ближайшее время Дикий, возможно, сдаст еще один тест, если точность результатов первого будет под сомнением.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Александрии»: заразились сразу шесть игроков.

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Источник — Football.ua

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