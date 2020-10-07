Кавани не сможет дебютировать за Ман Юнайтед до 20 октября

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который 5 октября подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сможет дебютировать за своей новый клуб не раньше 21 октября.

Кавани, согласно медицинскому протоколу Великобритании, будет вынужден находиться на карантине в течение двух недель – до 20 октября. Это значит, что он точно пропустит матч пятого тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 17 октября.

Дебютировать за «Манчестер Юнайтед» Кавани сможет 21 октября в матче первого тура Лиги чемпионов. Соперником МЮ будет бывший клуб Кавани – ПСЖ.