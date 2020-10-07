Кавани не сможет дебютировать за Ман Юнайтед до 20 октября

Против «Ньюкасла» уругвайский форвард точно не сыграет

  • 07.10.2020 19:39
  • 816 просмотров
  • 2 комментария
Кавани не сможет дебютировать за Ман Юнайтед до 20 октября
© instagram.com/cavaniofficial21

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который 5 октября подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сможет дебютировать за своей новый клуб не раньше 21 октября.

Кавани, согласно медицинскому протоколу Великобритании, будет вынужден находиться на карантине в течение двух недель – до 20 октября. Это значит, что он точно пропустит матч пятого тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 17 октября.

Дебютировать за «Манчестер Юнайтед» Кавани сможет 21 октября в матче первого тура Лиги чемпионов. Соперником МЮ будет бывший клуб Кавани – ПСЖ.

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Источник — Sky Sports

(7 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 07.10.2020 20:33
    0
    М- Мотивация
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.10.2020 20:12
    +2
    В матче с ПСЖ это хорошо.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.10.2020 20:12
    +2
    В матче с ПСЖ это хорошо.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 07.10.2020 20:33
    0
    М- Мотивация
    Ссылка
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