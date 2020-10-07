Будет тренировать украинцев? Кононов может возглавить Уфу

Экс-наставник львовских «Карпат» Олег Кононов может возглавить российскую «Уфу».

Сегодня, 7 октября, «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон.

Последним местом работы Кононова была латвийская «Рига», которую он покинул в сентябре.

Отметим, что «Уфа» в 10 турах нынешнего сезона российской Премьер-лиги набрала 6 очков и занимает 15-е место.

Примечательно, что в составе «Уфы» выступают украинцы Олег Данченко и Ахмед Алибеков.