Будет тренировать украинцев? Кононов может возглавить Уфу

Бывший тренер «Карпат» может получить новый вызов

  • 07.10.2020 19:56
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Будет тренировать украинцев? Кононов может возглавить Уфу
© Sport24. Олег Кононов

Экс-наставник львовских «Карпат» Олег Кононов может возглавить российскую «Уфу».

Сегодня, 7 октября, «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон.

Последним местом работы Кононова была латвийская «Рига», которую он покинул в сентябре.

Отметим, что «Уфа» в 10 турах нынешнего сезона российской Премьер-лиги набрала 6 очков и занимает 15-е место.

Примечательно, что в составе «Уфы» выступают украинцы Олег Данченко и Ахмед Алибеков.

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Источник — Sport24

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