Будет тренировать украинцев? Кононов может возглавить Уфу

Экс-наставник львовских «Карпат» Олег Кононов может возглавить российскую «Уфу».
Сегодня, 7 октября, «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон.
Последним местом работы Кононова была латвийская «Рига», которую он покинул в сентябре.
Отметим, что «Уфа» в 10 турах нынешнего сезона российской Премьер-лиги набрала 6 очков и занимает 15-е место.
Примечательно, что в составе «Уфы» выступают украинцы Олег Данченко и Ахмед Алибеков.
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Источник — Sport24
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