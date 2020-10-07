Дембеле хочет перейти в Ювентус

В конце трансферного окна «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Однако сам француз отклонил предложение английского клуба.
Дембеле мечтает о переходе в «Ювентус». Хавбек уже в течение длительного времени контактирует с представителями чемпионов Италии.
Дембеле планирует перейти в «Ювентус» или летом 2021 года, или на год позже, когда истечет срок его контракта с «Барселоной». В прошлом сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник — Sport.es
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