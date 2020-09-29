Манчестер Юнайтед готов арендовать у Барселоны Дембеле

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. При этом «Красные дьяволы» готовы только взять игрока в аренду.
В то же время «Барселона» намерена продать Дембеле и оценивает француза в 50-60 миллионов евро. Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит для Дембеле будущего в команде.
В прошлом сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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Источник — Twitter
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