ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко получил вызов в сборную Украины

Тренерский штаб национальной команды Украины направил вызов голкиперу луганской «Зари» Никите Шевченко. 27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве 8 октября, по возвращении «сине-желтых» из Франции.

Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе «сине-желтых» в июне 2017-го - перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19.

Сегодня, 7 октября, сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. В заявку на спарринг попал вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан, а также 45-летний тренер сборной Украины Александр Шовковский, который завершил карьеру голкипера в 2016 году.