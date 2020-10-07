ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко получил вызов в сборную Украины

Голкипер «Зари» довызван в национальную команду

  • 07.10.2020 19:35
  • 5315 просмотров
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко получил вызов в сборную Украины
© УАФ. Никита Шевченко

Тренерский штаб национальной команды Украины направил вызов голкиперу луганской «Зари» Никите Шевченко. 27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве 8 октября, по возвращении «сине-желтых» из Франции.

Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе «сине-желтых» в июне 2017-го - перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19.

Сегодня, 7 октября, сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. В заявку на спарринг попал вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан, а также 45-летний тренер сборной Украины Александр Шовковский, который завершил карьеру голкипера в 2016 году.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(22 голоса)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 20:26
    -1
    Vitalii_13UA, 07.10.2020 20:06
    Такое ощущение, что у тренерского штаба СУ очень предвзятое отношение к игрокам Зари. Сейчас шанс взять много игроков, в итоге берут одного только и то, присоединится после товарняка.
    с "много" ты загнул, Кочергин и Шевченко, вот и все "много" с Зари.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.10.2020 20:18
    -2
    jekafunny., 07.10.2020 19:35
    Какой Никита Шевченко ,я всю комнату в Бущана обклеил,цветы прикупил он лучший!Бущан держи дырку сегодня на зомке.
    не могу уже держать дырку на замке
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 07.10.2020 20:06
    0
    Такое ощущение, что у тренерского штаба СУ очень предвзятое отношение к игрокам Зари. Сейчас шанс взять много игроков, в итоге берут одного только и то, присоединится после товарняка.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 07.10.2020 19:55
    -1
    Як дублера СаШо?
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 07.10.2020 19:55
    +2
    - Никита сегодня лучший вратарь Украины. Я не знаю как можно в шары долбится что бы не видеть этого... Какой Панькив, какой Бущан с страриком Пятовым. Лунин и Шева топ вратари Украины сегодня и сейчас.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 07.10.2020 19:54
    +4
    Таки родили
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    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 19:53
    -4
    Frank Piter, 07.10.2020 19:48
    Дырявый Макс из ДыРы. Тебя чисто по орфографии видно
    Да да друг мой ,они такие ,что ты ко мне заскочишь на часок друг друга отторабаним под футбол?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 07.10.2020 19:48
    -1
    jekafunny., 07.10.2020 19:35
    Какой Никита Шевченко ,я всю комнату в Бущана обклеил,цветы прикупил он лучший!Бущан держи дырку сегодня на зомке.
    Дырявый Макс из ДыРы. Тебя чисто по орфографии видно
    Ссылка
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 07.10.2020 19:48
    +2
    Такими темпами и до меня вызов дойдет)
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 19:46
    -1
    ну и зачем нужна была эта клоунада с Сашо
    Ссылка
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 07.10.2020 19:39
    +2
    Скоро всі воротарі УПЛ отримають виклик до збірної.
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 19:35
    -4
    Какой Никита Шевченко ,я всю комнату в Бущана обклеил,цветы прикупил он лучший!Бущан держи дырку сегодня на зомке.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 19:35
    0
    serge_kr, 07.10.2020 19:33
    Его должены были ещё раньше вызвать, он сильнее Панькива и Бущана
    +++
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.10.2020 19:33
    -3
    Его должены были ещё раньше вызвать, он сильнее Панькива и Бущана
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 07.10.2020 19:54
    +4
    Таки родили
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 07.10.2020 19:55
    +2
    - Никита сегодня лучший вратарь Украины. Я не знаю как можно в шары долбится что бы не видеть этого... Какой Панькив, какой Бущан с страриком Пятовым. Лунин и Шева топ вратари Украины сегодня и сейчас.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 07.10.2020 19:48
    +2
    Такими темпами и до меня вызов дойдет)
    Ссылка
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 07.10.2020 19:39
    +2
    Скоро всі воротарі УПЛ отримають виклик до збірної.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 07.10.2020 20:06
    0
    Такое ощущение, что у тренерского штаба СУ очень предвзятое отношение к игрокам Зари. Сейчас шанс взять много игроков, в итоге берут одного только и то, присоединится после товарняка.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 19:35
    0
    serge_kr, 07.10.2020 19:33
    Его должены были ещё раньше вызвать, он сильнее Панькива и Бущана
    +++
    Ссылка
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