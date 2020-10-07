Малиновский вошел в заявку Аталанты на Лигу чемпионов

Клуб Серии А «Аталанта» подал заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021. В нее вошли 26 футболистов, среди которых и украинец Руслан Малиновский.
Заявка «Аталанты»:
Вратари: Голлини, Карнесекки, Спортьелло, Росси
Защитники: Толои, Кальдара, Паломино, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Госенс, Пиччини, Депаоли, Мохика
Полузащитники: Фройлер, де Роон, Пашалич, Пессина, Малиновский, Гомес
Нападающие: Иличич, Сапата, Муриэль, Миранчук, Ламмерс
Ранее «Аталанта» в третьем туре Серии А разгромила «Кальяри» 5:2.
Соперниками «Аталанты» по группе Лиги чемпионов будут «Ливерпуль», «Аякс» и «Мидтьюлланд».
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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