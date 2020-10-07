Малиновский вошел в заявку Аталанты на Лигу чемпионов

Всего в заявку итальянского клуба вошли 26 игроков

  • 07.10.2020 19:12
  • 623 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский вошел в заявку Аталанты на Лигу чемпионов
© twitter.com/Atalanta_BC

Клуб Серии А «Аталанта» подал заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021. В нее вошли 26 футболистов, среди которых и украинец Руслан Малиновский.

Заявка «Аталанты»:

Вратари: Голлини, Карнесекки, Спортьелло, Росси

Защитники: Толои, Кальдара, Паломино, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Госенс, Пиччини, Депаоли, Мохика

Полузащитники: Фройлер, де Роон, Пашалич, Пессина, Малиновский, Гомес

Нападающие: Иличич, Сапата, Муриэль, Миранчук, Ламмерс

Ранее «Аталанта» в третьем туре Серии А разгромила «Кальяри» 5:2.

Соперниками «Аталанты» по группе Лиги чемпионов будут «Ливерпуль», «Аякс» и «Мидтьюлланд».

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.10.2020 19:26
    +1
    А на треше был ? А в столовой ?
    Очень важная и СЕНСАЦИОННАЯ инфа...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.10.2020 19:26
    +1
    А на треше был ? А в столовой ?
    Очень важная и СЕНСАЦИОННАЯ инфа...
    Ссылка
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