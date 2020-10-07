Директор Александрии: «Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий»

Дмитрий Китаев высказался о трансфере игроков «Динамо» и «Шахтера»

  • 07.10.2020 19:17
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Директор Александрии: «Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий»
© ФК Александрия

В последний день трансферного окна ряды «Александрии» пополнили «динамовец» Роман Вантух и «горняк» Валерий Бондаренко. Директор клуба Дмитрий Китаев прокомментировал переходы данных футболистов.

«Контракты подписаны до конца игрового сезона (2020/2021 - прим.). Мы этих игроков очень хорошо знаем. Они играют на позициях, которые нам нужно закрыть и усилить. Поэтому без раздумий подписали их», – сказал Дмитрий Китаев.

Оба подписали арендные соглашения до окончания текущего сезона. Футболисты призваны усилить оборону команды, а их возможности хорошо известны тренерскому штабу. Левый защитник Вантух в 2020 году провел за «Александрию» семь матчей, а центрбэк Бондаренко имеет в активе почти полсотни игр на протяжении 2017 и 2018 годов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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