Директор Александрии: «Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий»

В последний день трансферного окна ряды «Александрии» пополнили «динамовец» Роман Вантух и «горняк» Валерий Бондаренко. Директор клуба Дмитрий Китаев прокомментировал переходы данных футболистов.
«Контракты подписаны до конца игрового сезона (2020/2021 - прим.). Мы этих игроков очень хорошо знаем. Они играют на позициях, которые нам нужно закрыть и усилить. Поэтому без раздумий подписали их», – сказал Дмитрий Китаев.
Оба подписали арендные соглашения до окончания текущего сезона. Футболисты призваны усилить оборону команды, а их возможности хорошо известны тренерскому штабу. Левый защитник Вантух в 2020 году провел за «Александрию» семь матчей, а центрбэк Бондаренко имеет в активе почти полсотни игр на протяжении 2017 и 2018 годов.
Источник — Футбол 1/2/3
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