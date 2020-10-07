Лунин никого не заразил. Реал прошел тесты на коронавирус

Сегодня все игроки мадридского «Реала» прошли внеочередное тестирование на коронавирус. Новых случаев заболевания не было обнаружено.
Внеочередные тесты на коронавирус в «Реале» были проведены из-за того, что ранее болезнь была выявлена у украинского вратаря команды Андрея Лунина.
При этом у Марко Асенсио был выявлен фарингит. Пока что хавбек освобожден от тренировок.
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Источник — AS
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