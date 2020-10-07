ОФИЦИАЛЬНО: В сборной Украины нет новых зараженных коронавирусом

Заявка на товарищеский матч против Франции состоит из 21-го футболиста

  • 07.10.2020 18:50
  • 405 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: В сборной Украины нет новых зараженных коронавирусом
© УАФ

Тесты на наличие коронавирусной болезни COVID-19, сделанные игроками сборной Украины в среду утром, дали отрицательный результат. Все без исключения — тренеры, футболисты и персонал — не имеют признаков коронавируса, не считая ранее инфицированных Лунина, Панькива и Тошича, которые изолированы от команды.

Это означает, что 21 игрок национальной сборной, включая дух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского, допущен к товарищескому матчу с Францией.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарний, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21 Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности