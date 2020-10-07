ОФИЦИАЛЬНО: В сборной Украины нет новых зараженных коронавирусом

Тесты на наличие коронавирусной болезни COVID-19, сделанные игроками сборной Украины в среду утром, дали отрицательный результат. Все без исключения — тренеры, футболисты и персонал — не имеют признаков коронавируса, не считая ранее инфицированных Лунина, Панькива и Тошича, которые изолированы от команды.

Это означает, что 21 игрок национальной сборной, включая дух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского, допущен к товарищескому матчу с Францией.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарний, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21 Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.