Руслан РОТАНЬ: «Продолжаем искать таланты по всей стране»

Наставник молодежной сборной Украины – о матче против Румынии

  • 07.10.2020 18:36
  • 251 просмотр
  • 2 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Продолжаем искать таланты по всей стране»
© УАФ. Руслан Ротань

9 октября сборная Украины U-21 проведет матч отбора на Евро-2021 против Румынии. Поединок пройдет в присутствии зрителей.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча:

- Руслан Петрович, в текущем отборочном турнире вы задействовали 33-х футболистов. Это еще не предел?
- Конечно, нет. У нас понемногу команда омолаживается, чтобы ребята были ментально готовы к следующему отборочному циклу. Поэтому мы продолжаем искать таланты по всей стране. Наш тренерский штаб постоянно работает в этом направлении.

- В ближайшем домашнем матче отбора, против румын, будете настраивать свою команду на реванш?
- Прежде всего, мы будем настраивать ребят на свою игру, например, такую, как та, что коллектив продемонстрировал в двух последних поединках – против сборных Дании и Финляндии. Однако мы не забываем и о результате. Если команде удастся выполнить все то, что нужно, то победа не заставит себя ждать.

- Поражение от сборной Румынии – самое обидное в текущем отборе?
- В какой-то мере. Мы не заслуживали такой проигрыш. Игра, по сути, шла до первого гола. При счете 0:0 мы имели две прекрасные возможности забить, но не получилось. Пропустив, ребята забыли об обороне и побежали забивать. Дисциплина в последние 15 минут того матча явно хромала. Надеюсь, что такого больше не повторится.

- Сентябрьские поединки сборной Румынии вы уже видели?
- Да. Сразу после встречи с командой Финляндии тренерский штаб начал подготовку к матчу против румын.

- Сильно изменились состав и игра нашего ближайшего оппонента с приходом на пост главного тренера Адриана Муту?
- Тактически, в принципе, нет. Разве что немного изменились действия во время розыгрышей стандартных положений. Костяк команды остался прежним, но некоторые новые неплохие футболисты пополняют румынскую сборную, особенно это касается линии атаки. Нас ждет непростой поединок, ведь наш соперник ведет борьбу за первое место в группе.

- На предстоящем сборе вы снова недосчитаетесь некоторых основных исполнителей. Не беда?
- Я уже не раз говорил, что горжусь тем, что наши игроки вызываются в главную команду страны. Для этого наш тренерский штаб и работает, это для нас – самая большая награда.

- На поединок с румынами, который состоится на «Оболонь-Арене», будет допущено определенное количество зрителей...
- Это тоже для нас хорошая новость. И хотя из-за ограничений их будет немного, нам эта поддержка необходима. Сборная Украины постарается не огорчить своих болельщиков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:44
    0
    Верніть Петракова і таланти самі до нього потягнуться.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:41
    0
    Шовковського бери та Леоненка.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:44
    0
    Верніть Петракова і таланти самі до нього потягнуться.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:41
    0
    Шовковського бери та Леоненка.
    Ссылка
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