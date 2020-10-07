Открыта продажа билетов на матч Украины U-21 против Румынии U-21

9 октября в 18:30 в Киеве на «Оболонь-Арене» состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2021 между сборными командами Украины U-21 и Румынии U-21. Согласно решению УЕФА, этот матч пройдет в присутствии болельщиков, в количестве до 30% вместимости арены.
Купить билеты на матч Украина – Румыния (U21) можно на официальном сайте. Билеты – электронные. Стоимость – 30 грн.
Условия продажи следующие:
- один человек может приобрести не более четырех билетов;
- для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами покупки и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживание всех лиц, на которых приобретаются билеты;
- после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
- болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
- приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
- билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.
Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь официальный документ с фотографией, удостоверяющий личность.
Организация матчей и посещение стадиона осуществляется со строгим соблюдение медицинских протоколов.
Зрителям необходимо:
- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
- находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
- проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше чем 37.2, вход на стадион будет запрещено)
- не занимать место кроме того, что указано в билете;
- избегать рукопожатий;
- избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к месту и с места;
- кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
- соблюдать порядок очереди на стадионе.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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