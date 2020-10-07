Открыта продажа билетов на матч Украины U-21 против Румынии U-21

Встреча состоится 9 октября в 18:30 в Киеве на «Оболонь-Арене»

  • 07.10.2020 03:42
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Открыта продажа билетов на матч Украины U-21 против Румынии U-21
© УАФ

9 октября в 18:30 в Киеве на «Оболонь-Арене» состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2021 между сборными командами Украины U-21 и Румынии U-21. Согласно решению УЕФА, этот матч пройдет в присутствии болельщиков, в количестве до 30% вместимости арены.

Купить билеты на матч Украина – Румыния (U21) можно на официальном сайте. Билеты – электронные. Стоимость – 30 грн.

Условия продажи следующие:

  • один человек может приобрести не более четырех билетов;
  • для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами покупки и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживание всех лиц, на которых приобретаются билеты;
  • после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
  • болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
  • приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
  • билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь официальный документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Организация матчей и посещение стадиона осуществляется со строгим соблюдение медицинских протоколов.

Зрителям необходимо:

  • соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
  • находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
  • мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше чем 37.2, вход на стадион будет запрещено)
  • не занимать место кроме того, что указано в билете;
  • избегать рукопожатий;
  • избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к месту и с места;
  • кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
  • есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
  • следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.
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Источник — Украинская ассоциация футбола

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