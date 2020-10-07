Открыта продажа билетов на матч Украины U-21 против Румынии U-21

9 октября в 18:30 в Киеве на «Оболонь-Арене» состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2021 между сборными командами Украины U-21 и Румынии U-21. Согласно решению УЕФА, этот матч пройдет в присутствии болельщиков, в количестве до 30% вместимости арены.

Купить билеты на матч Украина – Румыния (U21) можно на официальном сайте. Билеты – электронные. Стоимость – 30 грн.

Условия продажи следующие:

один человек может приобрести не более четырех билетов;

для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами покупки и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживание всех лиц, на которых приобретаются билеты;

после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;

болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;

билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь официальный документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Организация матчей и посещение стадиона осуществляется со строгим соблюдение медицинских протоколов.

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