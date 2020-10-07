Вячеслав ШЕВЧУК: «Пойду в зал — вдруг сборной понадобится помощь»

Экс-игрок украинской национальной команды пожелал «сине-желтым» удачи перед битвой с Францией

  • 07.10.2020 18:26
  • 1549 просмотров
  • 7 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Пойду в зал — вдруг сборной понадобится помощь»
© Instagram. Вячеслав Шевчук

41-летний бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук пожелал удачи украинской национальной команде в товарищеском матче против Франции.

«Сегодня нашим ребятам нужна поддержка — сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский — в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал — ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь», — написал Шевчук.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Palych1
    online
      Palych1, 07.10.2020 19:00
    -1
    jekafunny., 07.10.2020 18:47
    Я уверен что Шахтёра игроки лучшие для сборной,просто я болею за ДК мне очень нравиться Бущан как мужчина.
    кто "поломал" кота?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 18:47
    0
    janu0320, 07.10.2020 18:34
    редкий случай когда я согласен с фанкой
    Я уверен что Шахтёра игроки лучшие для сборной,просто я болею за ДК мне очень нравиться Бущан как мужчина.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 07.10.2020 18:47
    +1
    Сиди и говори по бумажке что велено, "помощничек"...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.10.2020 18:38
    0
    janu0320, 07.10.2020 18:34
    редкий случай когда я согласен с фанкой
    Фанка это Шевчук что ли? Откуда у него такое прозвище?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 18:36
    0
    Рокки 7, Рокки 8, Рокки 9 и Рокки 10 на подхвате.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 18:34
    -2
    редкий случай когда я согласен с фанкой
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 18:28
    -3
    Да Славик иди,пенсионеры и то посильней брёвен динамовских будут!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 07.10.2020 18:47
    +1
    Сиди и говори по бумажке что велено, "помощничек"...
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 18:47
    0
    janu0320, 07.10.2020 18:34
    редкий случай когда я согласен с фанкой
    Я уверен что Шахтёра игроки лучшие для сборной,просто я болею за ДК мне очень нравиться Бущан как мужчина.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.10.2020 18:38
    0
    janu0320, 07.10.2020 18:34
    редкий случай когда я согласен с фанкой
    Фанка это Шевчук что ли? Откуда у него такое прозвище?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 18:36
    0
    Рокки 7, Рокки 8, Рокки 9 и Рокки 10 на подхвате.
    Ссылка
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