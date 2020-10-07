Вячеслав ШЕВЧУК: «Пойду в зал — вдруг сборной понадобится помощь»

41-летний бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук пожелал удачи украинской национальной команде в товарищеском матче против Франции.
«Сегодня нашим ребятам нужна поддержка — сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский — в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал — ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь», — написал Шевчук.
Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.
Сегодня нашим ребятам нужна поддержка - сборная Украины 🇺🇦 в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией 🇫🇷 Шовковский - в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал - ветераны должны всегда держать себя в форме 💪 Вдруг понадобится помощь 😉✊
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.