Вячеслав ШЕВЧУК: «Пойду в зал — вдруг сборной понадобится помощь»

41-летний бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук пожелал удачи украинской национальной команде в товарищеском матче против Франции.

«Сегодня нашим ребятам нужна поддержка — сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский — в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал — ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь», — написал Шевчук.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.