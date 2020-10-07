Орест КУЗЫК: «Десна не сумела договориться с Яниной»

Прошлый сезон Орест Кузык провел в аренде в «Десне». Права на полузащитника принадлежали греческой «Янине».

Кузык рассказал о том, почему не остался в команде Александра Рябоконя:

«Те же причины, возникшие в СК «Днепр-1». У меня стояла опция выкупа, но клубы не договорились. «Янина» хотела одну сумму, «Десна» готова была заплатить другую. Затем вроде сошлись, но в итоге не договорились. Пришлось искать новые варианты.

Оставался еще год контракта с «Яниной». Были клубы, готовые заплатить за меня хорошие деньги. «Янина» осталась бы в плюсе. Но они все равно отказывались от трансфера, выставляя свои условия».

Ранее Кузык рассказал о том, почему перешел в кипрский «Пафос».