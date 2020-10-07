Орест КУЗЫК: «Пафос? Оставаться в Янине смысла не было»

Украинский полузащитник Орест Кузык рассказал о том, почему принял решение перейти в кипрский клуб «Пафос»:

- Как возник вариант с «Пафосом»?

- Предложение от них была за 3-4 тура до завершения чемпионата Украины. Я знал о таком варианте. Но нужно было решать вопрос с «Яниной». Имел варианты в Украину, были другие предложения, но все было в руках «Янины».

- На Кипр вы переехали уже на постоянной основе?

- Да. Клубы договорились между собой. Я стремился как можно скорее играть, тренироваться. Не хотел дальше сидеть и просто ждать.

- Не боялись ехать на Кипр в неизвестную команду? Возникали опасения, что проблемы имени Янины могут повториться?

- Возможно, какие-то опасения были. Но в той ситуации, которая сложилась в Греции, я должен был принимать решение. Смысла оставаться в «Янине» не было. Пойти я мог только тогда, когда за меня заплатят.

- Как проходит адаптация на Кипре?

- Пока я не так долго в команде. Общался с руководителями, тренерским штабом. Здесь есть русскоязычные, поэтому это упрощает адаптацию. Приняли меня замечательно. Все подсказывают, помогают. Пока все складывается хорошо. Первые тренировки показали, что уровень команды высок. Не думаю, что общий уровень украинских клубов - выше.

- Голкипера «Пафоса» Артура Рудько знаете еще по «Динамо»?

- Да. Мы вместе играли за молодежные команды, был общий опыт выступлений за «Говерлу». Перед тем, как переехать на Кипр, я у него интересовался всеми вопросами быта и футболу. Он мне очень помогает.

- Какие цели «Пафоса» в новом сезоне?

- Задача клуба - попасть в тройку, выйти в Лигу Европы. Мои собственные цели - закрепиться в основе, забивать больше мячей и помогать команде.