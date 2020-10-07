Иван ГЕЦКО: «Шовковский? А почему Шевченко не попал в заявку?»

Опытный вратарь не испортит игры в украинской национальной команде, считает специалист

  • 07.10.2020 17:33
  • 3267 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Шовковский? А почему Шевченко не попал в заявку?»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от товарищеского матча Франция — Украина, а также прокомментировал попадание в заявку на поединок Александра Шовковского.

«Я хочу, чтобы в матче Франция — Украина мы посмотрели на ту нашу перспективную молодежь, которая вливается в сборную.

Мы видим, что есть большие кадровые потери, есть проблемы, потому эта игра действительно будет товарищеской. В этом матче будем смотреть в будущее и будем надеяться на то, что у нас растет полноценная замена, которая в ближайшее время будет бороться за основной состав сборной Украины.

Шовковский в заявке сборной Украины на матч? Он находится в постоянном тренировочном процессе, работает с вратарями. Как говорится, форму нельзя растранжирить, тем более, с его опытом. Мы видим, что Александр держит себя в форме, у него нет лишнего веса, и все при нем. Поэтому не исключаю такой вариант, что Шовковский игры не испортит. Возраст, это все понятно, но бегать же не надо, он же вратарь. Ему надо читать ситуацию. На выходах, думаю, Александр сыграет как он умеет. Думаю, он каши не испортит.

И я спрашиваю, почему Шевченко в заявку не попал? Это, конечно, смешно, но мы видим, какая ситуация во всем мире. Действительно, я, когда узнал, что Шовковский попал в заявку, то задался вопросом: «А почему только он? И Шеву надо тогда вносить в заявку!», — сказал Гецко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 07.10.2020 18:29
    +1
    u6464u, 07.10.2020 18:08
    Ему королевская не разрешила сообщил источник.
    +++
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 18:27
    +5
    Шева давит на жалость, посмотрите какой у нас состав, не забивайте нам пожалуйста много голов
    Ссылка
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 07.10.2020 18:25
    0
    Херово что Ребров и Максимов тренера. А так, тоже форму поддерживают, пуза нет, могли бы помочь нашей сборной. Еще Шевчук есть - норм игрочило.
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 18:25
    0
    Да Гецко ты прав, с нашими динамовскими брёвнами Шева и сашо пенсионеры точно не испортят ничего!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 18:20
    +2
    Лучше б для наших пенсов организовали прощальный матч составом 2ОО6 например, матч легенд типа
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.10.2020 18:19
    +4
    Гецко:"Шовковский? а почему я не попал в заявку?"
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 07.10.2020 18:08
    +1
    Ему королевская не разрешила сообщил источник.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 18:27
    +5
    Шева давит на жалость, посмотрите какой у нас состав, не забивайте нам пожалуйста много голов
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.10.2020 18:19
    +4
    Гецко:"Шовковский? а почему я не попал в заявку?"
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 18:20
    +2
    Лучше б для наших пенсов организовали прощальный матч составом 2ОО6 например, матч легенд типа
    Ссылка
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 07.10.2020 18:29
    +1
    u6464u, 07.10.2020 18:08
    Ему королевская не разрешила сообщил источник.
    +++
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 07.10.2020 18:08
    +1
    Ему королевская не разрешила сообщил источник.
    Ссылка
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 07.10.2020 18:25
    0
    Херово что Ребров и Максимов тренера. А так, тоже форму поддерживают, пуза нет, могли бы помочь нашей сборной. Еще Шевчук есть - норм игрочило.
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 18:25
    0
    Да Гецко ты прав, с нашими динамовскими брёвнами Шева и сашо пенсионеры точно не испортят ничего!
    Ссылка
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