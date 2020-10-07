Иван ГЕЦКО: «Шовковский? А почему Шевченко не попал в заявку?»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от товарищеского матча Франция — Украина, а также прокомментировал попадание в заявку на поединок Александра Шовковского.

«Я хочу, чтобы в матче Франция — Украина мы посмотрели на ту нашу перспективную молодежь, которая вливается в сборную.

Мы видим, что есть большие кадровые потери, есть проблемы, потому эта игра действительно будет товарищеской. В этом матче будем смотреть в будущее и будем надеяться на то, что у нас растет полноценная замена, которая в ближайшее время будет бороться за основной состав сборной Украины.

Шовковский в заявке сборной Украины на матч? Он находится в постоянном тренировочном процессе, работает с вратарями. Как говорится, форму нельзя растранжирить, тем более, с его опытом. Мы видим, что Александр держит себя в форме, у него нет лишнего веса, и все при нем. Поэтому не исключаю такой вариант, что Шовковский игры не испортит. Возраст, это все понятно, но бегать же не надо, он же вратарь. Ему надо читать ситуацию. На выходах, думаю, Александр сыграет как он умеет. Думаю, он каши не испортит.

И я спрашиваю, почему Шевченко в заявку не попал? Это, конечно, смешно, но мы видим, какая ситуация во всем мире. Действительно, я, когда узнал, что Шовковский попал в заявку, то задался вопросом: «А почему только он? И Шеву надо тогда вносить в заявку!», — сказал Гецко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.