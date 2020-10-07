Ювентус – Наполи. Матч перенесут, с Наполи снимут одно очко

Сейчас Серия А готовится принять решение по поводу матча четвертого тура Серии А «Ювентус» - «Наполи», который не состоялся из-за того, что власти региона Кампания не выпустили «Наполи» на выездной матч.

Изначально предполагалось, что «Наполи» получит техническое поражение. Основанием для такого наказания было то, что запрет на выезд «Наполи» был выписан после звонка президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. В то же время другой клуб из региона Кампанья, «Салернитана», получил разрешение на выезд в Верону на матч Серии В против «Кьево», хотя в «Салернитане», как и в «Наполи», было два игрока, зараженных коронавирусом.

При этом присуждать «Наполи» техническое поражение – значит подвергать сомнению компетентность властей Кампании, которые запретили «Партенопеи» ехать на выезд. Поэтому итальянские СМИ ожидают, что Серия А примет компромиссное решение: матч перенесут на более поздний срок, а «Наполи» будет оштрафован на одно очко за нарушение регламента.