Ювентус – Наполи. Матч перенесут, с Наполи снимут одно очко

Серия А готовится принять решение

  • 07.10.2020 17:53
  • 832 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус – Наполи. Матч перенесут, с Наполи снимут одно очко

Сейчас Серия А готовится принять решение по поводу матча четвертого тура Серии А «Ювентус» - «Наполи», который не состоялся из-за того, что власти региона Кампания не выпустили «Наполи» на выездной матч.

Изначально предполагалось, что «Наполи» получит техническое поражение. Основанием для такого наказания было то, что запрет на выезд «Наполи» был выписан после звонка президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. В то же время другой клуб из региона Кампанья, «Салернитана», получил разрешение на выезд в Верону на матч Серии В против «Кьево», хотя в «Салернитане», как и в «Наполи», было два игрока, зараженных коронавирусом.

При этом присуждать «Наполи» техническое поражение – значит подвергать сомнению компетентность властей Кампании, которые запретили «Партенопеи» ехать на выезд. Поэтому итальянские СМИ ожидают, что Серия А примет компромиссное решение: матч перенесут на более поздний срок, а «Наполи» будет оштрафован на одно очко за нарушение регламента.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности