Игорь ДЕДЫШИН: «Рух пошел бы навстречу Динамо только в одном случае»

Генеральный директор ФК «Рух» Игорь Дедышин рассказал, почему львовяне не согласились на просьбу «Динамо» сыграть поединок шестого тура чемпионата УПЛ в Киеве.

«В приоритете у ФК «Рух» — интересы своей команды и своих болельщиков. И когда мы получили от «Динамо» письмо с просьбой о переносе матча шестого тура чемпионата УПЛ из Львова в Киев в связи с напряженным графиком выступлений динамовцев на международной арене, то хорошенько все взвесили.

Мы осознавали, что, принимая «Рух» в Киеве, динамовцам легче было бы восстановиться, мы понимали, что киевляне в Лиге чемпионов завоевывают рейтинговые очки для украинского футбола, в чем заинтересован и «Рух». Но в итоге решили отказать, поскольку в каждой команде должен быть свой путь, свои приоритеты. По большому счету, «Рух» бы пошел навстречу динамовцам лишь в одном случае: если бы на кону был их выход из группового турнира Лиги чемпионов, как было в случае с «Минаем». Поэтому мы желаем подопечным Мирчи Луческу успехов в самых престижных европейских соревнованиях, будем за них болеть.

Сейчас дебютант УПЛ, «Рух», только завоевывает своего болельщика, вот почему нам очень важно сыграть 17-го октября с «Динамо», с топ-командой, именно во Львове. Надеюсь, карантинная обстановка позволит провести этот поединок со зрителями. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков «Динамо» приехать и поддержать свою команду. Постараемся, чтобы нашим столичным гостям на «Арене-Львов» было комфортно», — отметил Дедышин.

Поединок шестого тура чемпионата УПЛ «Рух» — «Динамо» пройдет 17-го октября во Львове.