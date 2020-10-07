Игорь ДЕДЫШИН: «Рух пошел бы навстречу Динамо только в одном случае»

Генеральный директор «Руха» объяснил, почему клуб отказался переносить матч 6-го тура УПЛ в Киев

  • 07.10.2020 16:16
  • 2956 просмотров
  • 12 комментариев
Игорь ДЕДЫШИН: «Рух пошел бы навстречу Динамо только в одном случае»
© ФК Рух

Генеральный директор ФК «Рух» Игорь Дедышин рассказал, почему львовяне не согласились на просьбу «Динамо» сыграть поединок шестого тура чемпионата УПЛ в Киеве.

«В приоритете у ФК «Рух» — интересы своей команды и своих болельщиков. И когда мы получили от «Динамо» письмо с просьбой о переносе матча шестого тура чемпионата УПЛ из Львова в Киев в связи с напряженным графиком выступлений динамовцев на международной арене, то хорошенько все взвесили.

Мы осознавали, что, принимая «Рух» в Киеве, динамовцам легче было бы восстановиться, мы понимали, что киевляне в Лиге чемпионов завоевывают рейтинговые очки для украинского футбола, в чем заинтересован и «Рух». Но в итоге решили отказать, поскольку в каждой команде должен быть свой путь, свои приоритеты. По большому счету, «Рух» бы пошел навстречу динамовцам лишь в одном случае: если бы на кону был их выход из группового турнира Лиги чемпионов, как было в случае с «Минаем». Поэтому мы желаем подопечным Мирчи Луческу успехов в самых престижных европейских соревнованиях, будем за них болеть.

Сейчас дебютант УПЛ, «Рух», только завоевывает своего болельщика, вот почему нам очень важно сыграть 17-го октября с «Динамо», с топ-командой, именно во Львове. Надеюсь, карантинная обстановка позволит провести этот поединок со зрителями. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков «Динамо» приехать и поддержать свою команду. Постараемся, чтобы нашим столичным гостям на «Арене-Львов» было комфортно», — отметил Дедышин.

Поединок шестого тура чемпионата УПЛ «Рух» — «Динамо» пройдет 17-го октября во Львове.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    vasilichn
    online
      vasilichn, 07.10.2020 17:24
    0
    Отбросы общества отказали, на то они и отбросы...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 17:23
    -2
    Абсолютно правильная позиция!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 17:10
    -3
    Я не розумію Суркіса з цими проханнями про переноси матчів в Київ.
    Правильно, що "Рух" відказав.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.10.2020 17:08
    0
    Бред какой-то, лучше было вообще ничего не объяснять, чем такую ересь публиковать.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 16:58
    +1
    Да пох где играть с Рухом. Динамо, не шлак донецкий, разъебет Рух во Львове, как нефиг делать
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.10.2020 16:46
    -2
    kvv1404, 07.10.2020 16:40
    Контрабандисти це Мінай,це треба знати!!!
    Ну дядя Гріша також з контрабанди цигарок розпочинав)))
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    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 07.10.2020 16:45
    -3
    Ваш шлях сидіти у середині таблиці,але харкнути не на ДК ,а на Україну !!! Це ваше право,це ваша доля !!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.10.2020 16:40
    +1
    umnuy2, 07.10.2020 16:39
    рухи хуюхи....понавылазило князьков местных контрабандистов да фермеров с торгашами....где вы были до 2014 года.
    дальше середины пердива и не мечтали
    Контрабандисти це Мінай,це треба знати!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.10.2020 16:39
    -2
    Все вірно,є календар і треба його виконувати!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.10.2020 16:39
    +1
    рухи хуюхи....понавылазило князьков местных контрабандистов да фермеров с торгашами....где вы были до 2014 года.
    дальше середины пердива и не мечтали
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.10.2020 16:38
    +3
    А Динамо на матчі з вівцями матиме підтримку ЛЬВІВЯН!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.10.2020 16:36
    +1
    https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2OQmbj1jGW0G2CjEa3ibBhbbruPmPQ5Nq5Xw
    3CD&feature=youtu.be&v=U0o8HiwnNiY
    Брутальний футбол РЕСПЕКТ)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.10.2020 16:38
    +3
    А Динамо на матчі з вівцями матиме підтримку ЛЬВІВЯН!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 16:58
    +1
    Да пох где играть с Рухом. Динамо, не шлак донецкий, разъебет Рух во Львове, как нефиг делать
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.10.2020 16:40
    +1
    umnuy2, 07.10.2020 16:39
    рухи хуюхи....понавылазило князьков местных контрабандистов да фермеров с торгашами....где вы были до 2014 года.
    дальше середины пердива и не мечтали
    Контрабандисти це Мінай,це треба знати!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.10.2020 16:39
    +1
    рухи хуюхи....понавылазило князьков местных контрабандистов да фермеров с торгашами....где вы были до 2014 года.
    дальше середины пердива и не мечтали
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.10.2020 16:36
    +1
    https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2OQmbj1jGW0G2CjEa3ibBhbbruPmPQ5Nq5Xw
    3CD&feature=youtu.be&v=U0o8HiwnNiY
    Брутальний футбол РЕСПЕКТ)
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 07.10.2020 17:24
    0
    Отбросы общества отказали, на то они и отбросы...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.10.2020 17:08
    0
    Бред какой-то, лучше было вообще ничего не объяснять, чем такую ересь публиковать.
    Ссылка
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