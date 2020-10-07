Директор Брайтона: «Будем внимательно следить за прогрессом Белуце»

Технический директор «Брайтона» Дин Эшворт прокомментировал переход румынского полузащитника Тудора Белуце в «Динамо» Киев на правах аренды:

«Этот шаг – прекрасная возможность для Бэлуцэ, она полезна для всех сторон. Пробившись в сборную Румынии, Тудор хочет играть на хорошем уровне.

Этот шанс даст ему возможность сделать это. Он продолжит свое развитие, играя в УПЛ и потенциально выступая в ЛЧ.

Как и в случае с нашими арендами, будем внимательно следить за прогрессом Бэлуцэ. Желаем ему всего наилучшего в этом сезоне».