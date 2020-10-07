Директор Брайтона: «Будем внимательно следить за прогрессом Белуце»

Дин Эшворт – о переходе Тудора Белуце в «Динамо»

  • 07.10.2020 16:02
  • 1403 просмотра
  • 1 комментарий
Директор Брайтона: «Будем внимательно следить за прогрессом Белуце»

Технический директор «Брайтона» Дин Эшворт прокомментировал переход румынского полузащитника Тудора Белуце в «Динамо» Киев на правах аренды:

«Этот шаг – прекрасная возможность для Бэлуцэ, она полезна для всех сторон. Пробившись в сборную Румынии, Тудор хочет играть на хорошем уровне.

Этот шанс даст ему возможность сделать это. Он продолжит свое развитие, играя в УПЛ и потенциально выступая в ЛЧ.

Как и в случае с нашими арендами, будем внимательно следить за прогрессом Бэлуцэ. Желаем ему всего наилучшего в этом сезоне».

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(12 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.10.2020 16:14
    -3
    Не факт що він витіснить зі складу Сидорчука!Бо якщо таке станеться то Сидор і в збірну дорогу забуде!!!
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