Стало известно, когда Шахтер сможет вернуться к тренировкам

Глава медицинской службы «горняков» Артур Глущенко рассказал о тестировании команды на коронавирус

  • 07.10.2020 15:54
  • 1351 просмотр
  • 3 комментария
Стало известно, когда Шахтер сможет вернуться к тренировкам
© ФК Шахтер Донецк. Артур Глущенко

Начальник медицинской службы первой команды «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о результатах тестирования на COVID-19, которое проводилось в понедельник

– В понедельник мы проводили тестирование с целью определить, есть ли у нас больные, помимо выявленных в сборной. Результаты отрицательные, новых заболевших нет. А основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц нашей команды с зараженными коронавирусом игроками. По его итогам в четверг будет приниматься решение о тренировочном процессе.

– Почему в понедельник не тестировались Пятов и Степаненко? Будут ли они тестироваться в четверг?
– В понедельник по медицинским показателям их тест был бы нерепрезентативным, потому что в воскресенье у них был выявлен коронавирус, причем анализ проводился дважды. В четверг они протестируются повторно.

– Если новых выявленных случаев в «Шахтере» не будет, насколько вероятно возвращение команды к тренировкам?
– Если так, то, думаю, уже в пятницу мы приступим к тренировочному процессу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    0-7
      0-7, 07.10.2020 17:12
    +1
    Самоизоляция. Две недели . Лохотрон окончен . Занавес.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.10.2020 16:56
    +2
    Цирк окончен?
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 07.10.2020 16:41
    +3
    А ктобы сомневался.
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 07.10.2020 16:41
    +3
    А ктобы сомневался.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.10.2020 16:56
    +2
    Цирк окончен?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.10.2020 17:12
    +1
    Самоизоляция. Две недели . Лохотрон окончен . Занавес.
    Ссылка
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