ШОВКОВСКИЙ: «Бущан свинью не подложит. Выходить на поле мне не придется»

45-летний вратарь поделился впечатлениями о своем включении в заявку сборной Украины

  • 07.10.2020 15:48
  • 3092 просмотра
  • 6 комментариев
ШОВКОВСКИЙ: «Бущан свинью не подложит. Выходить на поле мне не придется»
© УАФ. Александр Шовковский и Георгий Бущан

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал свое включение в заявку на товарищеский матч с Францией. Из-за коронавируса в распоряжении главного тренера национальной команды Андрея Шевченко остался только 26-летний вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Шовковский, завершивший карьеру игрока в 2016-м году, призван его подстраховать.

«Прежде всего хочу сказать, что это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для нашей команды. Три вратаря сдали положительные тесты на коронавирус...

Поэтому было принято решение включить меня в заявку на матч с Францией. Я свою физическую форму поддерживаю всегда, но уверен, что Георгий Бущан свинью не подложит, и выходить на поле мне не придется.

А Андрей Пятов все-таки с нами, пусть и не физически. У меня его вратарские перчатки. Именно их я надел вчера на тренировке.

Свою карьеру я завершил в конце 2016-го года. После этого в 2017-м сыграл на турнире легенд в Казахстане. Это был последний раз, когда я надевал свои перчатки. В января 2018-го года прооперировал пальцы на правой руке — у меня были разорваны сухожилия. После этого, в принципе, перчатки не надевал», — рассказал Шовковский.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.10.2020 17:22
    -1
    сегодня будет во Франции заднеприводное зрелище сборной Украины
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 07.10.2020 16:45
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 16:28
    Бущан и ты это и есть свиньи.
    Отморозки
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 16:36
    -3
    jekafunny_, 07.10.2020 16:34
    Кртоввня,не умничай .Бущан он лучший если он больше двух не пропустит ,я готов снова признаваться что я Жекафани Гей.
    Да всем давно понятно, что ты гей.
    Ссылка
    jekafunny_
      jekafunny_, 07.10.2020 16:34
    -1
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 16:28
    Бущан и ты это и есть свиньи.
    Кртоввня,не умничай .Бущан он лучший если он больше двух не пропустит ,я готов снова признаваться что я Жекафани Гей.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 16:28
    -11
    Бущан и ты это и есть свиньи.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.10.2020 16:19
    +8
    ... а я б его выпустил, в конце игры, минут на 15, всё равно, хуже не будет
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.10.2020 16:19
    +8
    ... а я б его выпустил, в конце игры, минут на 15, всё равно, хуже не будет
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 07.10.2020 16:45
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 16:28
    Бущан и ты это и есть свиньи.
    Отморозки
    Ссылка
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