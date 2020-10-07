ШОВКОВСКИЙ: «Бущан свинью не подложит. Выходить на поле мне не придется»

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал свое включение в заявку на товарищеский матч с Францией. Из-за коронавируса в распоряжении главного тренера национальной команды Андрея Шевченко остался только 26-летний вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Шовковский, завершивший карьеру игрока в 2016-м году, призван его подстраховать.

«Прежде всего хочу сказать, что это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для нашей команды. Три вратаря сдали положительные тесты на коронавирус...

Поэтому было принято решение включить меня в заявку на матч с Францией. Я свою физическую форму поддерживаю всегда, но уверен, что Георгий Бущан свинью не подложит, и выходить на поле мне не придется.

А Андрей Пятов все-таки с нами, пусть и не физически. У меня его вратарские перчатки. Именно их я надел вчера на тренировке.

Свою карьеру я завершил в конце 2016-го года. После этого в 2017-м сыграл на турнире легенд в Казахстане. Это был последний раз, когда я надевал свои перчатки. В января 2018-го года прооперировал пальцы на правой руке — у меня были разорваны сухожилия. После этого, в принципе, перчатки не надевал», — рассказал Шовковский.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.