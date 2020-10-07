Матч Украина – Германия обслужит фартовый для Динамо арбитр из Израиля

Орел Гринфильд недавно судил встречу киевлян с АЗ

  • 07.10.2020 13:50
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Матч Украина – Германия обслужит фартовый для Динамо арбитр из Израиля
© УЕФА. Орел Гринфильд

Встречу третьего тура группового раунда Лиги наций Украина – Германия доверено судить израильской бригаде арбитров во главе с Орелом Гринфильдом. На линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый судья – Гал Лейбовиц. Делегат УЕФА – Рудольф Репка (Чехия).
 
Гринфильд уже работал на матче сборной Украины. В марте 2016 года он обслуживал товарищескую встречу нашей команды с Кипром, завершившейся победой сине-желтых – 1:0.
 
А совсем недавно Орел отработал на игре киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Тот киевский поединок завершился победой нашей команды со счетом 2:0.
 
Добавим, что игра Украина – Германия состоится 10 октября на столичном НСК Олимпийский (21.45).

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Источник — zbirna.com

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