Карпаты попрощались с 13-ю игроками

Львовяне сделали ставку на молодых футболистов

  • 07.10.2020 13:40
  • 1521 просмотр
  • 2 комментария
Карпаты попрощались с 13-ю игроками
© ФК Карпаты

В последние дни трансферного окна «Карпаты» покинули 13 футболистов.

Клуб попрощался с Ростиславом Ляхом, Алексеем Сычом, Олегом Веремеенко, Остапом Притулой, Василием Руничем, Богданом Слюбиком, Юрием Геретой, Александром Авраменко, Владимиром Якимцом, Ярославом Карабином, Виталием Романом, Назаром Русяком и Андреем Ременюком.

При этом в большинстве случаев «Карпаты» оставили за собой 50% от последующей продажи этих игроков.

Сообщается, что «Карпаты» сделали ставку на молодых игроков, более опытным футболистам дать шанс проявить себя на высшем уровне и одновременно помочь другому львовскому клубу, которому очень трудно дается дебют в УПЛ.

Ранее база «Карпат» перешла в собственность «Львова».

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Источник — ФК Карпаты Львов

(10 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.10.2020 14:28
    0
    Ці Карпати будуть жити рівно до того моменту коли прийде останній транш за Караскаля
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.10.2020 13:44
    +2
    Карпатам пора попрощаться с членоголовым президентом
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.10.2020 13:44
    +2
    Карпатам пора попрощаться с членоголовым президентом
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.10.2020 14:28
    0
    Ці Карпати будуть жити рівно до того моменту коли прийде останній транш за Караскаля
    Ссылка
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