Карпаты попрощались с 13-ю игроками

В последние дни трансферного окна «Карпаты» покинули 13 футболистов.

Клуб попрощался с Ростиславом Ляхом, Алексеем Сычом, Олегом Веремеенко, Остапом Притулой, Василием Руничем, Богданом Слюбиком, Юрием Геретой, Александром Авраменко, Владимиром Якимцом, Ярославом Карабином, Виталием Романом, Назаром Русяком и Андреем Ременюком.

При этом в большинстве случаев «Карпаты» оставили за собой 50% от последующей продажи этих игроков.

Сообщается, что «Карпаты» сделали ставку на молодых игроков, более опытным футболистам дать шанс проявить себя на высшем уровне и одновременно помочь другому львовскому клубу, которому очень трудно дается дебют в УПЛ.

Ранее база «Карпат» перешла в собственность «Львова».