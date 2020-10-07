Рафаэль НАДАЛЬ: «Для организма опасно играть при таких условиях»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над Янником Синнером в четвертьфинале Ролан Гаррос.



«Заканчивать матч в половине второго ночи – это не было проблемой, проблема – это погода. То, что дальше будет два дня перерыва, мало что означает. Конечно, завершать поединок в 1:30 – это не идеальное время, но все дело именно в погоде. Играть было слишком холодно, очень-очень холодно. Я знаю, что футболисты выступают и в таких условиях, но специфика немного другая. Они постоянно находятся в движении. А в теннисе мы то играем, то останавливаемся, у нас есть перерывы при смене сторон. Понимаете, слишком много пауз. Я думаю, что это немного опасно для организма играть при таких условиях. Но так уж сложилось.



Честное слово, я не знаю, почему они поставили на арену Шатрие целых пять матчей. Они рисковали. Вчера, как только прислали расписание, я сразу увидел, что есть вероятность, что несколько матчей затянутся. Так и произошло. Немного не повезло. Со своей стороны я просто старался быть спокойным, принимать все происходящее и сохранять положительный настрой, что мне и удалось.



Что касается предстоящего матча против Диего Шварцмана, то, конечно, это будет испытание. Сегодня он провел отличный матч против одного из лучших игроков в мире, особенно на этом покрытии. Он подходит к нашей игре с большой уверенностью в себе. Он был в финале в Риме, теперь тут дошел до полуфинала. В Риме он меня обыграл, так что это плюс для него. Я собираюсь выйти на корт и играть в свой теннис, в агрессивный теннис, буду стараться сделать что-то иначе. Надеюсь, что буду готов показать свою лучшую игру, это все, что мне необходимо. У меня будет два дня для того, чтобы потренировать все, что я должен улучшить», – сказал Надаль.