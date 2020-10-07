Матчи 6-го тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера снова проведут в одно время

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6–го тура УПЛ сезона–2020/2021.
Отметим, что матчи с участием «Динамо» и «Шахтер», как и в прошлом туре, вновь будут сыграны в одно время.
6 ТУР
17 октября (суббота)
«Минай» – «Мариуполь» – 14:00
«Шахтер» – «Львов» – 17:00
«Рух» – «Динамо» – 17:00
«Заря» – «Колос» – 19:30
18 октября (воскресенье)
«Олимпик» – «Ворскла» – 14:00
«Александрия» – «Ингулец» – 17:00
«Днепр–1» – «Десна»– 19:30
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Источник — УПЛ
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