Матчи 6-го тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера снова проведут в одно время

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6–го тура УПЛ сезона–2020/2021.



Отметим, что матчи с участием «Динамо» и «Шахтер», как и в прошлом туре, вновь будут сыграны в одно время.



6 ТУР



17 октября (суббота)



«Минай» – «Мариуполь» – 14:00

«Шахтер» – «Львов» – 17:00

«Рух» – «Динамо» – 17:00

«Заря» – «Колос» – 19:30



18 октября (воскресенье)



«Олимпик» – «Ворскла» – 14:00

«Александрия» – «Ингулец» – 17:00

«Днепр–1» – «Десна»– 19:30