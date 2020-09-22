Матчи пятого тура УПЛ Динамо – Заря и Шахтер – Десна пройдут в одно время

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ.
Центральные матчи тура «Десна» - «Шахтер» и «Динамо» - «Заря» пройдут в воскресенье, 4 октября, в одно время.
5 ТУР
3 октября (суббота)
«Днепр-1» - «Ворскла» - 14:00
«Движение» - «Львов» - 17:00
«Ингулец» - «Минай» - 19:30
4 октября (воскресенье)
«Олимпик» - «Александрия» - 14:00
«Десна» - «Шахтер» - 17:00
«Динамо» - «Заря» - 17:00
«Колос» - «Мариуполь» - 19:30
Романов обслужит матч Динамо. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ
Источник — УПЛ
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Интересно,что они там на спирт.юа курят?
Интересно,что они там на спирт.юа курят?
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