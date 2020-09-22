Матчи пятого тура УПЛ Динамо – Заря и Шахтер – Десна пройдут в одно время

Весьма оригинальное решение

  • 22.09.2020 21:38
  • 1194 просмотра
  • 3 комментария
Матчи пятого тура УПЛ Динамо – Заря и Шахтер – Десна пройдут в одно время
© УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ.
 
Центральные матчи тура «Десна» - «Шахтер» и «Динамо» - «Заря» пройдут в воскресенье, 4 октября, в одно время.
 
5 ТУР
 
3 октября (суббота)
 
«Днепр-1» - «Ворскла» - 14:00
«Движение» - «Львов» - 17:00
«Ингулец» - «Минай» - 19:30
 
4 октября (воскресенье)
 
«Олимпик» - «Александрия» - 14:00
«Десна» - «Шахтер» - 17:00
«Динамо» - «Заря» - 17:00
«Колос» - «Мариуполь» - 19:30

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 22.09.2020 22:14
    0
    Движение
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 22.09.2020 22:10
    0
    Неа,все будут смотреть матч «Движение» - «Львов» - 17:00
    Интересно,что они там на спирт.юа курят?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:02
    -1
    Ну, все будут смотреть за грандом Шахтёром и всем миром болеть за него.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 22.09.2020 22:14
    0
    Движение
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 22.09.2020 22:10
    0
    Неа,все будут смотреть матч «Движение» - «Львов» - 17:00
    Интересно,что они там на спирт.юа курят?
    Ссылка
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