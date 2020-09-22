Романов обслужит матч Динамо. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 4-го тура чемпионата.
Встречу между «Минаем» и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.
4-й тур
Суббота, 26 сентября
14.00. «Минай» – «Динамо» – Виталий Романов (Днепр)
17.00. «Ворскла» – «Мариуполь» – Владимир Новохатный (Киев)
19.30. «Александрия» – «Днепр-1» – Игорь Пасхал (Херсон)
27 сентября (воскресенье)
14.00. «Львов» – «Заря» – Александр Омельченко (Славянск)
17.00. «Шахтер» – «Олимпик» – Анатолий Абдула (Харьков)
19.30. «Десна» – «Рух» – Денис Шурман (Киевская область)
19.30. «Колос» – «Ингулец» – Александр Дердо (Черноморск)
Источник — Украинская ассоциация футбола
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