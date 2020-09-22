Романов обслужит матч Динамо. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ

Пока что в чемпионате не будут использовать систему VAR

  • 22.09.2020 20:04
  • 921 просмотр
  • 1 комментарий
Романов обслужит матч Динамо. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ
© УПЛ. Виталий Романов

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 4-го тура чемпионата. 
 
Встречу между «Минаем» и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.
 
4-й тур
 
Суббота, 26 сентября
 
14.00. «Минай» – «Динамо» – Виталий Романов (Днепр)
17.00. «Ворскла» – «Мариуполь» – Владимир Новохатный (Киев)
19.30. «Александрия» – «Днепр-1» – Игорь Пасхал (Херсон)
 
27 сентября (воскресенье)
 
14.00. «Львов» – «Заря» – Александр Омельченко (Славянск)
17.00. «Шахтер» – «Олимпик» – Анатолий Абдула (Харьков)
19.30. «Десна» – «Рух» – Денис Шурман (Киевская область)
19.30. «Колос» – «Ингулец» – Александр Дердо (Черноморск)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
      J0e777, 22.09.2020 20:11
    +1
    Опять Романов. Фэфэу такое безпаливное
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.09.2020 20:11
    +1
    Опять Романов. Фэфэу такое безпаливное
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности