КОБИН: «Судья УПЛ должен получать от 5 до 10 тысяч долларов в месяц»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, почему украинским арбитрам нужно срочно поднимать зарплату.
«В Украине за 5 тысяч гривен честно никто судить не будет. Будут всегда искать бабки на стороне, будут звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: «Дайте немного денег, чтобы мы вам помогли».
А в УПЛ зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально. Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.
Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что судья УПЛ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.
Арбитр должен иметь право на отдых, потому что это огромный стресс, когда ты судишь игру, а тебя одна команда парафинит, другая команда парафинит, а когда полный стадион, то еще и болельщики ***сосят. Это же у них стресс сумасшедший», – сказал Кобин.
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Источник — Отдушивдушу
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Зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально, не говоря уже о минималке 5000.
ЛЮБОМУ Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.
Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что ЛЮБОЙ РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.
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Нам же обещали Вторую Швейцарию в 1991 году... Сейчас в Швейцарии минималка в пересчете 4400 Долл. в месяц.
Так может объявим войну Швейцарии и здадимся??!
Есть встречное предложение Васю Кобина - в президенты!
Зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально, не говоря уже о минималке 5000.
ЛЮБОМУ Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.
Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что ЛЮБОЙ РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.
/
Нам же обещали Вторую Швейцарию в 1991 году... Сейчас в Швейцарии минималка в пересчете 4400 Долл. в месяц.
Так может объявим войну Швейцарии и здадимся??!
Есть встречное предложение Васю Кобина - в президенты!
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