Артем ФРАНКОВ: «Десна выиграла суд касательно стадиона»

Черниговская «Десна» выиграла суд касательно стадиона имени Юрия Гагарина, на котором проводит домашние матчи. Об этом сообщил известный журналист Артем Франков.
«По моей информации, клуб «Десна» выиграл суд, и теперь стадион имени Гагарина принадлежит ей/ему! Можно задумываться о реконструкции!», – написал Франков в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее арена находилась на балансе Министерства спорта. На данный момент стадион имеет серьезные проблемы инфраструктурного характера.
Источник — Telegram
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