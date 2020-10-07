Артем ФРАНКОВ: «Десна выиграла суд касательно стадиона»

Домашняя арена теперь будет принадлежать черниговскому клубу

  • 07.10.2020 11:39
  • 2048 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Десна выиграла суд касательно стадиона»
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» выиграла суд касательно стадиона имени Юрия Гагарина, на котором проводит домашние матчи. Об этом сообщил известный журналист Артем Франков.
 
«По моей информации, клуб «Десна» выиграл суд, и теперь стадион имени Гагарина принадлежит ей/ему! Можно задумываться о реконструкции!», – написал Франков в своем телеграм-канале.
 
Напомним, ранее арена находилась на балансе Министерства спорта. На данный момент стадион имеет серьезные проблемы инфраструктурного характера.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 07.10.2020 12:51
    0
    Десне лучше бы построить новый экономный и компакнтый стадио на 12к зрителей, чем с этой махиной что-то делать.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.10.2020 12:50
    +1
    Наконец-то. Теперь стоит показать, что борьба была не за актив, а за улучшение инфрастуктуры клуба.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.10.2020 12:48
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Пролітав над ним на висоті 200км
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 07.10.2020 11:59
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Нет, он оттуда взлетал
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.10.2020 11:59
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Он его видел из космоса
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.10.2020 11:53
    0
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.10.2020 12:50
    +1
    Наконец-то. Теперь стоит показать, что борьба была не за актив, а за улучшение инфрастуктуры клуба.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.10.2020 12:51
    0
    Десне лучше бы построить новый экономный и компакнтый стадио на 12к зрителей, чем с этой махиной что-то делать.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.10.2020 12:48
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Пролітав над ним на висоті 200км
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 07.10.2020 11:59
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Нет, он оттуда взлетал
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.10.2020 11:59
    0
    Hemingway, 07.10.2020 11:53
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Он его видел из космоса
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.10.2020 11:53
    0
    Чому стадіон називається ім. Гагаріна? Там тренувався колись Гагарін?
    Ссылка
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