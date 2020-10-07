Василий КОБИН: «Кополовец сейчас мертвый, но думает, что еще в порядке»

Главный тренер «Миная» утверждает, что не собирается выпускать на поле игроков в плохой форме

  • 07.10.2020 11:22
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  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Кополовец сейчас мертвый, но думает, что еще в порядке»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о перспективах спортивного директора закарпатского клуба Михаила Кополовца снова заиграть на высоком уровне. 
 
«Копа – глухарь, но он думает, что еще в порядке. Если честно, то это меня бесит. Есть свое время, оно прошло. Он хочет, у него желание огромное. Но он еще не до конца понял, что желания с возможностями часто не совпадают.
 
Если Кополовец будет хорошо тренироваться, то мне придется его где-то поставить. Сейчас он мертвый. Я сразу сказал, что не дай Бог ты придешь ко мне и начнешь заливать: «Я хочу играть, я лучше кого-то»... Здесь не катит такое. Если ты так хочешь говорить, то на, пожалуйста, свисток, секундомер, и иди тренируй команду, ставь себя в состав», – сказал Кобин.
 
В прошлом сезоне Кополовец сыграл 23 матча за сезон (785 минут в сумме), забил 1 гол. 

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Источник — Отдушивдушу

(6 голосов)

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Комментарии
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 07.10.2020 12:03
    +1
    Жестко, но по другому и нельзя. Видели уже лояльных тренеров, ничего с этого не вышло.
    Успехов Василию.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 07.10.2020 12:03
    +1
    Жестко, но по другому и нельзя. Видели уже лояльных тренеров, ничего с этого не вышло.
    Успехов Василию.
    Ссылка
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