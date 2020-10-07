Василий КОБИН: «Кополовец сейчас мертвый, но думает, что еще в порядке»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о перспективах спортивного директора закарпатского клуба Михаила Кополовца снова заиграть на высоком уровне.



«Копа – глухарь, но он думает, что еще в порядке. Если честно, то это меня бесит. Есть свое время, оно прошло. Он хочет, у него желание огромное. Но он еще не до конца понял, что желания с возможностями часто не совпадают.



Если Кополовец будет хорошо тренироваться, то мне придется его где-то поставить. Сейчас он мертвый. Я сразу сказал, что не дай Бог ты придешь ко мне и начнешь заливать: «Я хочу играть, я лучше кого-то»... Здесь не катит такое. Если ты так хочешь говорить, то на, пожалуйста, свисток, секундомер, и иди тренируй команду, ставь себя в состав», – сказал Кобин.



В прошлом сезоне Кополовец сыграл 23 матча за сезон (785 минут в сумме), забил 1 гол.

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