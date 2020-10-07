Артем ФРАНКОВ: «Как тяжело Динамо дался трансфер Белуце»

Сделка была оформлена незадолго до полуночи

  • 07.10.2020 10:05
  • 3576 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Как тяжело Динамо дался трансфер Белуце»
© Twitter. Тудор Белуце

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков признался, что переход румынского полузащитника Тудора Белуце был оформлен незадолго до закрытия трансферного окна

«Как тяжело дался трансфер Белуце. Согласовали окончательно лишь незадолго до полуночи», – написал Франков в своем телеграм-канале.

Напомним, 21-летний румынский футболист будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

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Источник — Telegram

(22 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 10:51
    0
    zac1310, 07.10.2020 10:21
    да... если вы аренду булуцы еле потянули, то вы сильно цсилитесь зимой, базаров нет.
    ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
    Да можно никого и не брать - шахту 3:1 и детсад задавит !
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 07.10.2020 10:39
    -2
    жмоты. нет денег - продайте и нех пузыриться
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.10.2020 10:21
    -3
    да... если вы аренду булуцы еле потянули, то вы сильно цсилитесь зимой, базаров нет.
    ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 10:51
    0
    zac1310, 07.10.2020 10:21
    да... если вы аренду булуцы еле потянули, то вы сильно цсилитесь зимой, базаров нет.
    ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
    Да можно никого и не брать - шахту 3:1 и детсад задавит !
    Ссылка
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