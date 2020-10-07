Артем ФРАНКОВ: «Как тяжело Динамо дался трансфер Белуце»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков признался, что переход румынского полузащитника Тудора Белуце был оформлен незадолго до закрытия трансферного окна.
«Как тяжело дался трансфер Белуце. Согласовали окончательно лишь незадолго до полуночи», – написал Франков в своем телеграм-канале.
Напомним, 21-летний румынский футболист будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.
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ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
ЗЫ. Фамилия румына переврана спецмально, ничего личного, просто, чтоб подчеркнуть, что это не Месси, не Азар не Лукаку, и даже не Дуглас Коста, а почти ноунейм, и в аренду
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