Артем ФРАНКОВ: «Как тяжело Динамо дался трансфер Белуце»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков признался, что переход румынского полузащитника Тудора Белуце был оформлен незадолго до закрытия трансферного окна.

«Как тяжело дался трансфер Белуце. Согласовали окончательно лишь незадолго до полуночи», – написал Франков в своем телеграм-канале.

Напомним, 21-летний румынский футболист будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.