ЛЕВЧЕНКО: «Отсутствие игроков Шахтера ослабит сборную минимум на 50%»

Эксперт поделился ожиданиями от грядущих матчей национальной команды

  • 07.10.2020 09:04
  • 565 просмотров
  • 8 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «Отсутствие игроков Шахтера ослабит сборную минимум на 50%»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о матчах национальной команды против Франции, а также играх Лиги наций.

«Отсутствие игроков «Шахтера» ослабит сборную, как минимум процентов на 50. Я уже не говорю об отсутствии Александра Зинченко. Но как раз это и должно помочь Андрею Шевченко и его тренерскому штабу увидеть в деле других исполнителей. Матчи против Франции, Германии и Испании для некоторых наших ребят могут стать трамплином в основную обойму главной команды нашей страны.  

Функционально сине-желтые, верю, не уступят более именитым оппонентам, но в плане сыгранности и класса, думаю, сборная Украины будет уступать.  

Перспективы в Лиге наций? Мне кажется, что многое будет зависеть от поединка со сборной Германии. Впрочем, самым важным стартом для команды Андрея Шевченко является все же финальная часть чемпионата Европы. Сейчас сине-желтые в Лиге наций проходят, можно сказать, школу, играя с самыми сильными сборными континента, пусть они и выступают не в самых оптимальных своих составах.

У меня нет иллюзий, что немцы и испанцы пока сильнее сборной Украины. Вариативность состава у соперников намного лучше. Единственное, что я хотел бы пожелать сине-желтых, так это не отходить от своей игры, чтобы команда придерживались своего почерка. И, конечно, нужно постараться допускать как можно меньше ошибок. Тогда и претензий, даже, несмотря на отрицательный результат, не будет. А что касается прогноза, то, считаю, было бы неплохо в этих встречах заработать минимум два очка», - сказал Левченко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.10.2020 09:35
    -5
    Это факт, без игроков Шахтера сборная будет напоминать команду времён Фоменка
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 07.10.2020 09:30
    +1
    Сколько Ахметов заплатил за такое высказывание? Какие 50%? Коноплянка в основе Шахтера играет? Пятов, который бокопорит на каждом шагу в последнее время? Единственная на мой взгляд потеря это Степаненко, но с другой стороны есть Сидорчук. В любом случае, хоть с игроками шахтера, хоть без, наш уровень швейцария и такого типа сборные. С топами как не умели играть так и не научились. Игра с Испанией доказательство к сожалению.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.10.2020 09:18
    -1
    stopor2016, 07.10.2020 09:16
    Какая разница - у нас с Шахтёра кто-то Мбаппе догонит?
    А что обязательно терять позицию, чтобы потом Мбаппе догонять пришлось?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 09:16
    0
    stopor2016, 07.10.2020 09:16
    Какая разница - у нас с Шахтёра кто-то Мбаппе догонит?
    его явно не будет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 09:16
    -2
    та ладно, % 5-6.. там же все бокопоры по мнению динамофилов
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 09:16
    +2
    Какая разница - у нас с Шахтёра кто-то Мбаппе догонит?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.10.2020 09:12
    +2
    С другой стороны - если ставить вратаря Динамо, то и защита лучше если будет хотя бы частично киевской - будет более-менее сыгранный блок игроков в обороне...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 09:08
    +5
    Отсутствие Ляпова и Коноплянки резко усилило сборную.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 09:08
    +5
    Отсутствие Ляпова и Коноплянки резко усилило сборную.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.10.2020 09:16
    +2
    Какая разница - у нас с Шахтёра кто-то Мбаппе догонит?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.10.2020 09:12
    +2
    С другой стороны - если ставить вратаря Динамо, то и защита лучше если будет хотя бы частично киевской - будет более-менее сыгранный блок игроков в обороне...
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 07.10.2020 09:30
    +1
    Сколько Ахметов заплатил за такое высказывание? Какие 50%? Коноплянка в основе Шахтера играет? Пятов, который бокопорит на каждом шагу в последнее время? Единственная на мой взгляд потеря это Степаненко, но с другой стороны есть Сидорчук. В любом случае, хоть с игроками шахтера, хоть без, наш уровень швейцария и такого типа сборные. С топами как не умели играть так и не научились. Игра с Испанией доказательство к сожалению.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 09:16
    0
    stopor2016, 07.10.2020 09:16
    Какая разница - у нас с Шахтёра кто-то Мбаппе догонит?
    его явно не будет
    Ссылка
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