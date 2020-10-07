ЛЕВЧЕНКО: «Отсутствие игроков Шахтера ослабит сборную минимум на 50%»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о матчах национальной команды против Франции, а также играх Лиги наций.

«Отсутствие игроков «Шахтера» ослабит сборную, как минимум процентов на 50. Я уже не говорю об отсутствии Александра Зинченко. Но как раз это и должно помочь Андрею Шевченко и его тренерскому штабу увидеть в деле других исполнителей. Матчи против Франции, Германии и Испании для некоторых наших ребят могут стать трамплином в основную обойму главной команды нашей страны.

Функционально сине-желтые, верю, не уступят более именитым оппонентам, но в плане сыгранности и класса, думаю, сборная Украины будет уступать.

Перспективы в Лиге наций? Мне кажется, что многое будет зависеть от поединка со сборной Германии. Впрочем, самым важным стартом для команды Андрея Шевченко является все же финальная часть чемпионата Европы. Сейчас сине-желтые в Лиге наций проходят, можно сказать, школу, играя с самыми сильными сборными континента, пусть они и выступают не в самых оптимальных своих составах.

У меня нет иллюзий, что немцы и испанцы пока сильнее сборной Украины. Вариативность состава у соперников намного лучше. Единственное, что я хотел бы пожелать сине-желтых, так это не отходить от своей игры, чтобы команда придерживались своего почерка. И, конечно, нужно постараться допускать как можно меньше ошибок. Тогда и претензий, даже, несмотря на отрицательный результат, не будет. А что касается прогноза, то, считаю, было бы неплохо в этих встречах заработать минимум два очка», - сказал Левченко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.