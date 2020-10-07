Тудор БЕЛУЦЕ: «Я готов!»

21-летний хавбек Тудор Белуце поделился эмоциями от перехода в «Динамо». Киевский арендовал румынского футболиста до конца сезона.
Права на Белуце принадлежат «Брайтону».
«Спасибо, «Динамо». Я готов!», - написал Белуце в Instagram.
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Источник — Instagram
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