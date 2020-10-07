Партнер Ярмоленко перебрался в Порту

«Порту» объявил о подписании бразильского полузащитника Фелипе Андерсона. Португальский клуб на арендовал бразильца у «Вест Хэма».
Срок аренды составит один сезон. Договор не предусматривает опции выкупа игрока.
27-летний Фелипе Андерсон играл за «Вест Хэм» с 2018 года. За это время он провел 72 матча за лондонский клуб, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач.
Ранее «Порту» подписал защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.
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Источник — ФК Порту
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