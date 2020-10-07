Партнер Ярмоленко перебрался в Порту

«Порту» объявил о подписании бразильского полузащитника Фелипе Андерсона. Португальский клуб на арендовал бразильца у «Вест Хэма».

Срок аренды составит один сезон. Договор не предусматривает опции выкупа игрока.

27-летний Фелипе Андерсон играл за «Вест Хэм» с 2018 года. За это время он провел 72 матча за лондонский клуб, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее «Порту» подписал защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.