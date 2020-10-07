ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце – игрок ПСВ

Немецкий хавбек продолжит карьеру в Нидерландах

  • 07.10.2020 07:19
  • 1082 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце – игрок ПСВ
© ПСВ. Марио Гетце

28-летний немецкий полузащитник Марио Гетце перебрался в ПСВ. О переходе официально сообщил клуб из Эйндховена. 

ПСВ подписал с футболистом двухлетний контракт. Гетце перешел в клуб в качестве свободного агента.

В сезоне-2019/20 Гетце играл за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Гетце близок к переходу в «Герту».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Тролль
    online
      Тролль, 07.10.2020 08:00
    0
    Ему только 28..
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 07.10.2020 08:00
    0
    Ему только 28..
    Ссылка
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