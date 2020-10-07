ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце – игрок ПСВ

28-летний немецкий полузащитник Марио Гетце перебрался в ПСВ. О переходе официально сообщил клуб из Эйндховена.

ПСВ подписал с футболистом двухлетний контракт. Гетце перешел в клуб в качестве свободного агента.

В сезоне-2019/20 Гетце играл за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Гетце близок к переходу в «Герту».