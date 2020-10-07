ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце – игрок ПСВ

28-летний немецкий полузащитник Марио Гетце перебрался в ПСВ. О переходе официально сообщил клуб из Эйндховена.
ПСВ подписал с футболистом двухлетний контракт. Гетце перешел в клуб в качестве свободного агента.
В сезоне-2019/20 Гетце играл за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Гетце близок к переходу в «Герту».
MARIOOOO GÖTZEEEEEE 😍#MeisterMario pic.twitter.com/dIgXLDze9D— PSV (@PSV) October 6, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.