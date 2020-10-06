Гетце в ближайшее время станет игроком Герты

Экс-игрок сборной Германии Марио Гетце вскоре станет игроком «Герты».
Как сообщает немецкая пресса, 28-летний футболист уже прибыл в Берлин, где 7 октября пройдет медкомиссию.
В сезоне-2019/20 Гетце играл за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что футболиста хочет подписать «Бавария».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Kicker
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.