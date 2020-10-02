Гетце в Баварии – не бред. Марио все еще может приносить пользу

«У меня амбициозные цели. Не хочу заканчивать с европейским футболом до тех пор, пока не выиграю Лигу чемпионов. Эта цель мотивирует меня каждый день», – заявил Марио Гетце в интервью Kicker в начале сентября.

Реакция большинства была ожидаемой. Никто не принял эти слова всерьез, ведь Гетце все уже списали. Таков уж этот футбольный мир, что если тебе 28 и ты уже несколько лет играешь ниже своих возможностей, то тебя обязательно будут отправлять в Китай, МЛС или еще куда-то.

Прошло несколько недель, и авторитетное немецкое издание удивило своим инсайдом: Ханси Флик звонил Гетце и позвал обратно в «Баварию». Ну и кто после этого скажет, что мечта Марио о трофее ЛЧ – бред?

Правда, до окончательного трансфера еще достаточно далеко. Подписание контракта с 28-летним хавбеком – инициатива конкретно Ханса-Дитера Флика. Руководство «Баварии» не в восторге от такой идеи, и просит расширять состав за счет выпускников академии. С другой стороны, Флик выиграл для «Баварии» уже 4 трофея, и его пожелания будут обязательно учтены. К тому же мюнхенцы практически ничего не теряют. Гетце сейчас пребывает в статусе свободного агента, и он уж точно не в том положении, чтобы требовать большую зарплату. Так что такая сделка не будет для клуба затратной.

Для чего Флику вообще вот это все? Почему именно Гетце? Ответ очень прост. Главный тренер «Баварии» хочет видеть в команде еще одного игрока, чьи возможности он прекрасно знает. Если верить немецкой прессе, у Флика и Марио были прекрасные отношения во времена работы в сборной Германии. В том числе, и по ходу того самого чемпионата мира-2014, где гол Гетце принес «бундестим» титул.

И Флик как никто другой понимает, что Марио слишком рано списали. В прошлом сезоне Гетце практически не играл, но все равно за 514 минут в Бундеслиге забил три мяча. В сезоне-2018/19 на его счету и вовсе 7+7 по системе гол+пас, что очень даже неплохо. Проблема Гетце в последних сезонах заключалась не в травмах или плохой физической форме. Он просто банально не подходит под игровую модель Люсьена Фавра. В позапрошлом сезоне швейцарец сделал из Марио «ложную девятку», и получалось очень неплохо. Но в минувшей кампании эту роль в отсутствие Алькасера и Холанда исполнял Марко Ройс. Для того, чтобы играть у Фавра в полузащите, Гетце недостаточно мобильный.

Говоря о нынешнем Гетце, нужно понимать, что сейчас это уже совсем другой игрок. Мир помнит Марио быстрым, юрким и невероятно техничным футболистом, способным обходить по 3-4 соперника за раз. Такого Гетце мы никогда больше не увидим. Но он все равно остается невероятно умным и техничным исполнителем, способным в 1-2 касания изменить ход атаки.

Ну и само собой в лице Гетце Флик не видит стабильного игрока основного состава. Нынешняя «Бавария» очень сильно зависит от Томаса Мюллера и его умения находить пространство даже там, где его нет. И никакой альтернативы легенде клуба сейчас на скамейке мюнхенцев нет. Ранее в этой роли использовался Филиппе Коутиньо, но он вернулся в расположение «Барселоны». Фактически, вместо бразильца главному тренеру «Баварии» и нужен Гетце.

И нет смысла сейчас вспоминать неудачный прошлый период Гетце в «Баварии». Тут нужно четко понимать, что тогда произошло, и почему воспитанник «Боруссии» Д не оправдал ожиданий.

Когда Карло Анчелотти заселили в дом, где ранее жил Гетце, у итальянского тренера отвисла челюсть от количества установленных тренажеров. Низкий и щуплый Марио слишком комплексовал из-за того, что уступает в физике своим партнерам по «Баварии». Поэтому Гетце практически не отдыхал. Он приходил с тренировок и занимался дома, а питался так, чтобы как можно скорее набрать мышечную массу.

Все это привело к пагубным последствиям. В матчах за «рекордмайстеров» Гетце был слишком тяжелым и вялым. Тренеры по физподготовке не понимали, что происходит, и так не смогли найти решение.

Дальше – еще хуже. Марио вернулся в «Боруссию» Д, где выяснилось, что в результате такого режима у полузащитника нарушился обмен веществ. Как результат – Гетце стал похож на шарик. Играть в футбол в таком состоянии было нельзя, поэтому клуб дал ему почти полгода на лечение, а сам футболист нашел личного диетолога и физиотерапевта.

Теперь с Гетце все в порядке. Прежнюю резкость и скорость он уже не вернет, но все равно может быть полезен на самом высоком уровне. Даже в такой идеальной «Баварии». Так что не торопитесь списывать Марио со счетов. Ему еще лишь 28 лет, и он сделает все, чтобы все скептики изменили свое мнение.