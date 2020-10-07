Так решили врачи. Почему Соломон, Хочолава отбыли в сборные, а украинцы нет

В донецком «Шахтере» ответили на вопросы о режиме изоляции футболистов

  • 07.10.2020 05:44
  • 967 просмотров
  • 3 комментария
Так решили врачи. Почему Соломон, Хочолава отбыли в сборные, а украинцы нет
© ФК Шахтер Донецк. Давид Хочолава

В донецком «Шахтере» ответил на вопросы о Маноре Соломоне и Давиде Хочолаве, которые покинули расположение команды и отправились в свои национальные сборные Израиля и Грузии соответственно.

– Почему Соломон и Хочолава поехали в сборные, а украинцы – нет?

– Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2–3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных, и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах.

– Кто принимал такое решение?

– Клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19.

– Чем отличаются режимы самоизоляции Соломона и Хочолавы от других игроков «Шахтера»?

– Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.10.2020 06:31
    0
    salomon77757, 07.10.2020 06:26
    А зачем шахте лишняя усталость или травмы. А зборная им пох.
    Им усьо пох, окрім шахтарської каски та відбойного молотка! Вони нас за дебілів тримають! Що коїться у світі? До мацюгарні усіх!
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 07.10.2020 06:26
    0
    А зачем шахте лишняя усталость или травмы. А зборная им пох.
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 07.10.2020 06:22
    0
    В четвер стикові матчі збірних Грузії та Ізраїлю. Подивимося чи це так, що вони будуть здавати тести, чи їх без них допустять до матчів.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.10.2020 06:31
    0
    salomon77757, 07.10.2020 06:26
    А зачем шахте лишняя усталость или травмы. А зборная им пох.
    Им усьо пох, окрім шахтарської каски та відбойного молотка! Вони нас за дебілів тримають! Що коїться у світі? До мацюгарні усіх!
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 07.10.2020 06:26
    0
    А зачем шахте лишняя усталость или травмы. А зборная им пох.
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 07.10.2020 06:22
    0
    В четвер стикові матчі збірних Грузії та Ізраїлю. Подивимося чи це так, що вони будуть здавати тести, чи їх без них допустять до матчів.
    Ссылка
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