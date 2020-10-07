Так решили врачи. Почему Соломон, Хочолава отбыли в сборные, а украинцы нет

В донецком «Шахтере» ответил на вопросы о Маноре Соломоне и Давиде Хочолаве, которые покинули расположение команды и отправились в свои национальные сборные Израиля и Грузии соответственно.

– Почему Соломон и Хочолава поехали в сборные, а украинцы – нет?

– Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2–3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных, и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах.

– Кто принимал такое решение?

– Клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19.

– Чем отличаются режимы самоизоляции Соломона и Хочолавы от других игроков «Шахтера»?

– Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы.