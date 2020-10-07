Горняк-Спорт – Нива Т – 4:1. Разгром гостей. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Горняк-Спорт» дома переиграл «Ниву» Тернополь.
Смотрите видео голов и обзор матча «Горняк-Спорт» Горишние Плавни – «Нива» Тернополь – 4:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Горняк-Спорт).
|58'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Семен Вовченко (Нива Т).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Горняк-Спорт).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Нива Т).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Герасимец (Горняк-Спорт).
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Источник — YouTube
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