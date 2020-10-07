Александр ЗУБКОВ: «Сбылась детская мечта – попасть в сборную»

7 октября в Париже состоится товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
Хавбек Александр Зубков прокомментировал предстоящий поединок так:
«Со второй попытки доехал. Я очень рад находиться здесь. Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной».
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Источник — Футбол 1/2/3
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