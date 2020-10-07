Евгений ЧЕБЕРКО: «Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре за сборную»

7 октября в Париже состоится товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

Новичок сборной Евгений Чеберко прокомментировал предстоящий поединок так:

«Когда ты едешь в сборную, то хочется сыграть и проявить себя как можно лучше. Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре. Все соперники сильны. В одном из этих поучаствовать – это было бы супер».