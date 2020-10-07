Георгий БУЩАН: «Подождите, еще день до игры, всякое может случиться»

7 октября в Париже состоится товарищеский матч между сборными Франции и Украины.
Из-за вспышки коронавируса не смогут принять участия в матче несколько ключевых футболистов. Если все будет хорошо, то однозначно ворота сборной будет защищать Георгий Бущан.
Георгий Бущан перед матчем сказал: «Подождите! Еще день до игры, может всякое случиться. Тем не менее, стараюсь думать об игре».
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Источник — Футбол 1/2/3
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