Георгий БУЩАН: «Подождите, еще день до игры, всякое может случиться»

7 октября в Париже состоится матч между сборными Франции и Украины

  • 07.10.2020 04:25
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Георгий БУЩАН: «Подождите, еще день до игры, всякое может случиться»
© УАФ. Георгий Бущан

7 октября в Париже состоится товарищеский матч между сборными Франции и Украины. 

Из-за вспышки коронавируса не смогут принять участия в матче несколько ключевых футболистов. Если все будет хорошо, то однозначно ворота сборной будет защищать Георгий Бущан.

Георгий Бущан перед матчем сказал: «Подождите! Еще день до игры, может всякое случиться. Тем не менее, стараюсь думать об игре».

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Источник — Футбол 1/2/3

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