Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Погасло освещение. Видео голов и обзор

В матче 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Прикарпатье» и «Черноморец» сыграли вничью.
На 73 минуте погасло искусственное освещение, и 15 минут команды ожидали продолжения поединка.
Смотрите видео голов и обзор матча «Прикарпатье» – «Черноморец» – 1:1.
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Лиховыдько (Черноморец).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Прикарпатье).
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Источник — YouTube
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