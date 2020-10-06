Одесса и Харьков в лидерах. Черноморец потерял очки в Ивано-Франковске

6 октября состоялись матчи 6-го тура Первой лиги.

Одесский «Черноморец» не сумел справиться с «Прикарпатьем» в Ивано-Франковске, поединок завершился вничью (1:1). Гости играли в большинстве почти весь второй тайм после удаления Барчука.

На 73 минуте погасло искусственное освещение, и 15 минут команды ожидали продолжения поединка.

В турнире после 5 туров лидируют «Черноморец» и «Металлист 1925», набравшие по 11 очков из 15 возможных.

Первая лига Украины. 5-й тур

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Черноморец» (Одесса) – 1:1

Голы: Воробчак, 4 – Лиховидько, 31.

Удаление: Барчук («Прикарпатье»), 54.

«Прикарпатье»: Пицан (Сердюк, 46), Бочкур (капитан) (Хома, 65), Пастух, Кузьмин, Сикач, Воробчак, Волошинович (Цюцюра, 90+17), Барчук, Кохман (Дытко, 71), Семотюк (Вацеба, 46), Мелинишин.

Запас: Генык, Шпирка, Януш, Коржак, Пархуц, Борисевич.

Тренер – Руслан Мостовой.

«Черноморец»: Варакута, Поспелов, Лиховидько, Мартыненко, Путря, Слинкин, Клименко (капитан), Валеев (Козак, 73), Авагимян, Кожушко (Брагару, 62), Бугай (Штогрин, 62).

Запас: Паламарчук, Прийма, Долгов, Граматик, Ковбаса, Мельничук.

Тренер – Сергей Ковалец.

Арбитр – Александр Каленов (Львов), ассистенты – Андрей Приймачук (Ровно) и Сергей Дарийчук (Черновицкая область), четвертый арбитр – Мирослав Лыпко (Ивано-Франковск). Наблюдатель арбитража УАФ – Александр Цыганков (Тернополь).

Предупреждения: Барчук, 27, Воробчак, 39, Сердюк, 90+9 – Мартыненко, 58.

Турнирная таблица Первой лиги