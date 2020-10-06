5-й тур
Прикарпатье
1:1
Черноморец
06.10.2020, FT

Одесса и Харьков в лидерах. Черноморец потерял очки в Ивано-Франковске

«Прикарпатье» сумело сыграть вничью с одним з фаворитов турнира Первой лиги

  • 06.10.2020 21:09
  • 669 просмотров
  • 3 комментария
Одесса и Харьков в лидерах. Черноморец потерял очки в Ивано-Франковске
© ФК Черноморец

6 октября состоялись матчи 6-го тура Первой лиги.

Одесский «Черноморец» не сумел справиться с «Прикарпатьем» в Ивано-Франковске, поединок завершился вничью (1:1). Гости играли в большинстве почти весь второй тайм после удаления Барчука.

На 73 минуте погасло искусственное освещение, и 15 минут команды ожидали продолжения поединка. 

В турнире после 5 туров лидируют «Черноморец» и «Металлист 1925», набравшие по 11 очков из 15 возможных.

Первая лига Украины. 5-й тур

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Черноморец» (Одесса) – 1:1

Голы: Воробчак, 4 – Лиховидько, 31.

Удаление: Барчук («Прикарпатье»), 54.

«Прикарпатье»: Пицан (Сердюк, 46), Бочкур (капитан) (Хома, 65), Пастух, Кузьмин, Сикач, Воробчак, Волошинович (Цюцюра, 90+17), Барчук, Кохман (Дытко, 71), Семотюк (Вацеба, 46), Мелинишин.

Запас: Генык, Шпирка, Януш, Коржак, Пархуц, Борисевич.

Тренер – Руслан Мостовой.

«Черноморец»: Варакута, Поспелов, Лиховидько, Мартыненко, Путря, Слинкин, Клименко (капитан), Валеев (Козак, 73), Авагимян, Кожушко (Брагару, 62), Бугай (Штогрин, 62).

Запас: Паламарчук, Прийма, Долгов, Граматик, Ковбаса, Мельничук.

Тренер – Сергей Ковалец.

Арбитр – Александр Каленов (Львов), ассистенты – Андрей Приймачук (Ровно) и Сергей Дарийчук (Черновицкая область), четвертый арбитр – Мирослав Лыпко (Ивано-Франковск). Наблюдатель арбитража УАФ – Александр Цыганков (Тернополь).

Предупреждения: Барчук, 27, Воробчак, 39, Сердюк, 90+9 – Мартыненко, 58.

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    DSH88
      DSH88, 06.10.2020 21:46
    0
    Diamond66689, 06.10.2020 21:40
    Первая семерка и Волынь и поведут похоже борьбу за выход в УПЛ.
    Та чичас первая семёрка. А стадионы только в Харькове, Одессе, Луцке . Остальные желающие где будут играть ... ? В Киеве или Днепре ? Или во Львове ... Выйдет тот кто захочет ВЫЙТИ а остальные денег заработать смогут.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 06.10.2020 21:40
    0
    Первая семерка и Волынь и поведут похоже борьбу за выход в УПЛ.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 21:17
    0
    Оказывается в Ивано-Франковске прошла буря с дождём. Так что молодцы на стадионе. И свет быстро вернули после 72 мин. Но игра была мрачной... Такому Черноморцу нечего ловить в УПЛ.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 06.10.2020 21:46
    0
    Diamond66689, 06.10.2020 21:40
    Первая семерка и Волынь и поведут похоже борьбу за выход в УПЛ.
    Та чичас первая семёрка. А стадионы только в Харькове, Одессе, Луцке . Остальные желающие где будут играть ... ? В Киеве или Днепре ? Или во Львове ... Выйдет тот кто захочет ВЫЙТИ а остальные денег заработать смогут.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 06.10.2020 21:40
    0
    Первая семерка и Волынь и поведут похоже борьбу за выход в УПЛ.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 21:17
    0
    Оказывается в Ивано-Франковске прошла буря с дождём. Так что молодцы на стадионе. И свет быстро вернули после 72 мин. Но игра была мрачной... Такому Черноморцу нечего ловить в УПЛ.
    Ссылка
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