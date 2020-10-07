Новички Динамо. Костевич, Клейтон и Белуце выбрали себе игровые номера

Новички киевского «Динамо», заявленные в последний день трансферного окна в Украине, определились с игровыми номерами.

27-летний левый защитник Владимир Костевич, перешедший из польского клуба «Лех», выбрал себе номер 21.

Румынский опорный хавбек Тудор Белуце в Киеве будет носить футболку с номером 6.

Хавбек Денис Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером. Бразилец Клейтон будет выступать под 27-м номером.

Заявка «Динамо» Киев на сезон 2020/21