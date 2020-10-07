Новички Динамо. Костевич, Клейтон и Белуце выбрали себе игровые номера

Денис Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером

  • 07.10.2020 00:58
  • 1291 просмотр
  • 3 комментария
Новички Динамо. Костевич, Клейтон и Белуце выбрали себе игровые номера
© ФК Динамо Киев

Новички киевского «Динамо», заявленные в последний день трансферного окна в Украине, определились с игровыми номерами.

27-летний левый защитник Владимир Костевич, перешедший из польского клуба «Лех», выбрал себе номер 21.

Румынский опорный хавбек Тудор Белуце в Киеве будет носить футболку с номером 6.

Хавбек Денис Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером. Бразилец Клейтон будет выступать под 27-м номером.

Заявка «Динамо» Киев на сезон 2020/21

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 02:00
    -1
    Oleg Savchuk, 07.10.2020 01:55
    Приємно, майже всі українці, не те шо дировська помийка
    дырявые дожились в аренду выпрашивают игроков,так ещё у Брайтона))))))и свободных агентов ищут
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 07.10.2020 01:55
    0
    Приємно, майже всі українці, не те шо дировська помийка
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 07.10.2020 01:20
    +3
    І шо там Бурбас скаже?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 07.10.2020 01:20
    +3
    І шо там Бурбас скаже?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 07.10.2020 01:55
    0
    Приємно, майже всі українці, не те шо дировська помийка
    Ссылка
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