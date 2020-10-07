ВИДЕО. Как играет Тудор Белуце, новичок киевского Динамо

Футбольный клуб «Динамо» Киев подписал контракт с румынским опорным полузащитником Тудором Белуце.
21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги «Брайтону», будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.
ВИДЕО. Лучшие моменты игры Тудора Белуце.
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Источник — YouTube
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Хотя по мне младший Тлумак тоже интересный опорник
https://youtu.be/-6MZ-ipgIxY
Хотя по мне младший Тлумак тоже интересный опорник
https://youtu.be/-6MZ-ipgIxY
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