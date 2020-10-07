ВИДЕО. Как играет Тудор Белуце, новичок киевского Динамо

Киевляне взяли в аренду футболиста «Брайтона» до конца текущего сезона

  • 07.10.2020 00:39
  • 1056 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Как играет Тудор Белуце, новичок киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Тудор Белуце

Футбольный клуб «Динамо» Киев подписал контракт с румынским опорным полузащитником Тудором Белуце.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги «Брайтону», будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

ВИДЕО. Лучшие моменты игры Тудора Белуце.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 01:45
    -1
    Дожились дырявые,шерпортреп который даже брайтану не нужен в аренду берут
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    Александр Федько
      Александр Федько, 07.10.2020 01:08
    0
    я один каждый раз читаю как Булеца)))
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    dunamo-fan
      dunamo-fan, 07.10.2020 00:57
    +1
    Ну по нарізка мае хороший пас!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 00:53
    0
    Хорошо будет выводить Супрягу на ударную позицию
    Хотя по мне младший Тлумак тоже интересный опорник
    https://youtu.be/-6MZ-ipgIxY
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.10.2020 00:51
    +2
    Мда, походу не видать кротам теперь вазелина, как хоть одну смешную шутку от макеевского собакотраха...
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.10.2020 00:51
    -1
    хуёво играет, раз в брайтоне не попадает даже лавку греть
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.10.2020 00:51
    +2
    Мда, походу не видать кротам теперь вазелина, как хоть одну смешную шутку от макеевского собакотраха...
    Ссылка
    dunamo-fan
      dunamo-fan, 07.10.2020 00:57
    +1
    Ну по нарізка мае хороший пас!
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 07.10.2020 01:08
    0
    я один каждый раз читаю как Булеца)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 00:53
    0
    Хорошо будет выводить Супрягу на ударную позицию
    Хотя по мне младший Тлумак тоже интересный опорник
    https://youtu.be/-6MZ-ipgIxY
    Ссылка
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