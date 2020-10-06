Алексей АНДРОНОВ: «А если Шовковскому придется выйти? Вот это номер будет!»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о возможном возвращении 45-летнего члена тренерского штаба сборной Украины Александра Шовковского на поле.

Из-за распространения коронавирусной болезни перед товарищеским поединком с Францией в распоряжении главного тренера «сине-желтых» Андрея Шевченко остался только 26-летний вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан. Вероятно, Шовковский будет включен в заявку на поединок в качестве подстраховки.

«Нет... Подождите!.. А если и правда Шовковскому придется выйти?!!! Вот это номер будет!», — написал Андронов.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.