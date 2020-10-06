ВЕРЕМЕЕВ: «Лобановский вселил в нас веру в победу над Баварией»

6 октября исполняется 45 лет со дня победы «Динамо» в Суперкубке Европы

  • 06.10.2020 23:09
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ВЕРЕМЕЕВ: «Лобановский вселил в нас веру в победу над Баварией»
© ФК Динамо Киев. Владимир Веремеев

6 октября исполняется 45 лет со дня победы «Динамо» над «Баварией» в Суперкубке Европы 1975-го года. Легендарный полузащитник «бело-синих» Владимир Веремеев поделился воспоминаниями от завоевания трофея:

- Мы верили в себя. Тут нельзя сказать – победим или не победим. Мы выходили на игру с желанием выиграть. Спасибо за все нашему тренеру Валерию Васильевичу Лобановскому, который вселил в нас веру, что мы можем играть с такими футболистами, как у «Баварии», и побеждать их. На тот момент это была одна из сильнейших команд в мире. Мы верили и понимали, что можем выступать на равных с ними, а результат – это уже вторая тема.

Было ли празднование победы? Нет, выпили по глотку шампанского из огромного кубка, и на этом все. У нас впереди были игры, мы были сконцентрированы на матчах и тренировочном процессе. 

- Помните ли сам день поединка, когда добыли Суперкубок Европы?

- Сложно сказать, это было 45 лет назад, уже многое забылось… К сожалению, ничего не осталось, только память, снимки, рукопожатия и медаль.

- А атмосферу на матче, масштаб финала турнира?

- Конечно, атмосфера была непередаваемая, и желающих попасть на игру было очень много…

- Из чего состояла подготовка к ответному матчу с «Баварией»?

- Все было, как всегда. Только лишь присутствовало нагнетание со стороны партийных органов, вот и все.

- Курьезный момент случился с президентом УЕФА Артемио Франки, когда он не смог поднять трофей и вручить его капитану киевлян Михаилу Фоменко. В итоге, подняли его вы, Михаил Фоменко и Анатолий Коньков. Кубок действительно был тяжелым?

- Да, килограммов пятнадцать он весил. Спасибо «Аяксу», который придумал этот Суперкубок. Если память мне не изменяет, отец жены Йохана Кройффа занимался сувенирными изделиями, и этот кубок – его идея.

- НСК «Олимпийский» украсили баннерами ваших фотографий. Приятен вам такой жест?

- Конечно, это говорит о том, что жизнь прожита не зря. Каждый человек пытается вспомнить, что же он сделал. Видите, мы сделали что-то хорошее, внесли лепту в историю клуба.

- Можно ли сказать, что это самая значимая победа для вас?

- Самое значимое – то, когда я уходил из кировоградской «Звезды», мне мои старшие товарищи сказали: «Ты иди в «Динамо», и, может быть, у тебя что-то получится». Когда только пришел в «Динамо», такие футболисты, как Биба, Мунтян, Серебреников, очень мне помогали. Безумно благодарен им.

Видимо, таки у меня что-то и получилось, если было столько побед, столько сделано для людей. Мы играли в футбол для болельщиков, поэтому и все сложилось хорошо.

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Источник — ФК Динамо Киев

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