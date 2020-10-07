60 миллионов за плохиша: Лука Йович не оправдал ни цента, вложенного Реалом

Первые поединки в Примере 20/21 у «Реала» получились непростыми. Действующие чемпионы Испании уже расписали мировую с «Сосьедадом» (0:0) и вымучили тяжелейшую победу над «Бетисом» (3:2). В затем добыли еще две победы над «Вальядолидом» (1:0) и «Леванте» (2:0). Главный мадридский стрелок, нестареющий Карим Бензема, пока забил один мяч, а его сменщики могут либо отправиться на прокачку в Италию (Йович и Майораль), либо практически не выходят и греют скамейку (Мариано Диас). Испанца и серба игровым временем Зидан также не балует и это при том, что один из них приобретался в качестве главного преемника для звездного француза и стоил мадридцам внушительных 60 миллионов.

Лука Йович – главное разочарование нынешнего «Реала». Серб сподобился лишь на две унылые банки и это почти за 900 минут, проведенных на поле. Поспорить с ним может разве что дорогущий бельгиец, обожающий бургеры и не слишком промышляющий тренировками. Но если у Азара многие проблемы в Мадриде вызваны лишним весом и его нежеланием много работать, то у серба целый комплекс причин, мешающих себя проявить.

«Реал» отправил во Франкфурт 60 миллионов евро. Зачем?

Даже изначально эта сделка представлялась несколько странноватой. Во-первых, за плечами у Йовича значился всего один приличный сезон в Бундеслиге, а серб уже удостоился приглашения в звездный «бланкос». Слишком резкий апгрейд для молодого нападающего, только заявившего о себе во всеуслышание.

Во-вторых, ценник на 21-летнего серба серьезно кусался, даже несмотря на реалии современного рынка. Удивительно, что «Реал» даже не попытался сбить цену, заплатив требуемую сумму практически сразу. Вероятно, на сделке настоял лично Зидан, пожелавший заиметь в обойме еще одного форварда на замену своему горячо любимому соотечественнику.

В-третьих, не так давно мадридцы уже обжигались при покупке нового нападающего. В команду вернулся Мариано, перешедший из «Лиона» летом 2018. Да не просто вернулся, а еще и с какими амбициями! Решил забрать гордую «семерку», но так и не стал для «Реала» новым Роналду – моментально поплыл и сразу же присел в запас.



Твиттер Реала. Лука Йович и Флорентино Перес

Почему все настолько плохо?

С момента своего переезда в Мадрид Йович потерял в ценности практически половину. Сейчас серб стоит всего 32 миллиона, в то время как в «Айнтрахте» его прайс достигал элитных 60 миллионов. Все потому, что нападающий напрочь перестал забивать, а еще и нехило подпортил себе репутацию.

Во многом голевая засуха связана с банальной нехваткой игровой практики. Вмешивался и коронавирус (Лука плавал в бассейне вместе с зараженным другом и был вынужден уйти на самоизоляцию), и уже более привычные травмы, которые также оставляли серба не у дел. Сейчас говорят о том, что одна из причин – интровертный характер Йовича, но все это остается лишь на уровне слухов и вполне может разниться с реальностью.

Разница в количестве голов по сравнению с немецкими показателями – катастрофа. Но, если обращать внимание на продвинутую статистику, то, к примеру, уровень ожидаемых голов (xG) остался примерно таким же – 0,6 в «Реале» и 0,65 в «Айнтрахте» (показатель за 90 минут). Но реализация Йовича теперь далеко не так хороша, как была в Бундеслиге.

Да, количество игровых минут (877) за полноценный сезон, проведённый в «Реале», не велико, но свои шансы серб точно имел. Зидан давал возможность проявить себя, а Лука, как правило, выходил и не давал результат даже против довольно средненьких оппонентов. Хочешь больше играть – выходи и доказывай, а не пребывай на поле в роли призрака Каспера. Яркий пример – кубковая игра против «Сарагосы» (4:0). Здесь все обсуждали не разгромную победу «сливочных», а то, насколько блекло и беспомощно смотрелся сербский нападающий, вышедший в старте.

Но, что там говорить об игре, если и за пределами стадиона Лука был далеко не примером для подражания. Сначала он ушел от жены, модели Анджелы Маниташевич, которай в 2019-м родила ему ребенка. Отношения с Анджелой тянулись практически с детства, но Йович променял ее на 29-летнюю Софию Милошевич – очередную модель, уже крутившую романы с футболистами. Кстати, именно из-за нее в дальнейшем у Луки возникли проблемы с «Реалом».

Справедливости ради, ситуация с моделями не имела никакого отношения к клубу, стало быть, и обсуждать личную жизнь Луки в разрезе его игрового кризиса не стоит. Однако все это было ровно до того момента, когда в период карантина Йович попросил мадридское руководство отпустить его в Сербию. «Реал» не стал удерживать Луку в Испании и пошел навстречу своему нападающему, взяв обещание, что тот будет находиться дома и ограничит свои контакты с друзьями. Всем этим Йович с легкостью пренебрег и решил по полной оттянуться на дне рождения своей новой подруги. В Сербии действовал строжайший режим карантина, а Лука вместе с кучей друзей и знакомых резвился в бассейне и делал все для того, чтобы это попало в сеть. В итоге, все подробности вечеринки оказались в Интернете и «Реалу» это явно пришлось не по вкусу. Мало того, что Йовичу угрожало уголовное наказание, так еще и тесты пришлось сдавать, при этом соблюдая строжайшую самоизоляцию.

Будущее Йовича в Мадриде – сплошной туман

Поползли настойчивые слухи о том, что безответственный серб может покинуть «Реал» и отбыть по крайней мере в аренду в один из клубов Серии А. Среди главных претендентов значилимь «Милан», «Интер» и «Рома». Но трансфер не состоялся.



Твиттер Реала. Лука Йович

«Иногда я просматриваю видео своих игр в прошлом сезоне и сам себя спрашиваю: «Что случилось?» Таким вопросом задался Йович в одном из своих интервью. Кажется, что подобные мысли ему только мешают, и, вполне возможно, что и в Италии у Луки ничего не получится и он снова вернется в Мадрид. Все-таки вряд ли сейчас кто-то всерьез рассматривает именно покупку серба. «Реал» постарается хоть как-то отбить 60-миллионную сделку, но больше 30 за Йовича не предложат, поэтому наиболее реален вариант с арендой. Наверное, уже зимой.

Возможно, «Реал» еще получит в свои ряды классного форварда. Йовичу всего 22 и он вполне способен развиваться. Но пока все выглядит так, что мадридцы приобрели парня, которому чужды какие-либо ограничения, а иногда, и в целом футбол.

Илья ПАНАЕВ